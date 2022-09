Le prix du Bitcoin glisse alors que le tsunami du dollar piège les traders en dessous de 21 000 $ | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin a reçu un coup dur de son autre partie dans la paire, avec le retour du dollar.

Le prix de la BTC n’a pas été à la hauteur du billet vert qui s’est rallié grâce à des chiffres d’inflation plus élevés.

Les perspectives semblent encore plus baissières qu’on ne le pensait à première vue, 2024 étant désormais considérée comme la première pour un revirement.

Le prix du Bitcoin (BTC) a chuté de près de 10 % en raison de chiffres d’inflation américains plus forts mardi, alors que l’ensemble du marché était positionné pour un chiffre plus faible. À la lumière de la publication, les marchés ont dû réévaluer la nouvelle situation, ce qui signifiait que tout scénario positif pour un retour à des conditions normales en 2023 était jeté à la poubelle. Il semble que la Fed avait raison depuis le début, et les marchés devront vivre au moins une autre année avec une inflation élevée qui continue de grignoter massivement le budget mensuel des ménages, et donc moins d’argent disponible à dépenser en crypto-monnaies.

Le prix BTC devrait entrer dans une période de sécheresse de 15 mois

Le prix du bitcoin devrait redescendre en dessous de 20 000 dollars de sitôt, car avec les chiffres d’inflation de mardi, il ne semble pas que l’inflation disparaisse de si tôt. Les projections à la fin de mardi indiquent au moins 15 mois supplémentaires d’inflation élevée, ce qui indique qu’il n’y aura pas de grosse poussée d’argent dans les crypto-monnaies. En effet, l’inflation ronge votre budget mensuel et le mien et ce que nous avons à dépenser pour la nourriture, les matériaux et les investissements comme les crypto-monnaies, avec pour résultat que le prix du Bitcoin est susceptible de s’échanger latéralement jusqu’à ce que l’inflation atteigne enfin des niveaux plus normaux.

Le prix du BTC est actuellement toujours supérieur à 20 000 $, bien que ce ne soit qu’une question de temps avant que les analystes ne se prononcent en faveur d’une hausse des taux plus élevée de la part de la Fed, avec une hausse de 100 points de base déjà prévue pour la semaine prochaine. Ce cycle de randonnée en spirale entraînera un resserrement des conditions monétaires et encore moins de liquidités allouées aux crypto-monnaies. Cela indique que bientôt les traders se détourneront encore plus des crypto-monnaies, les prix du BTC devant se négocier autour de 19 036 $.

Graphique journalier BTC/USD

Cela dit, plusieurs points de données qui doivent encore être publiés dans les prochains jours pourraient diluer l’effet du chiffre d’inflation de mardi. Par ailleurs, l’Europe intensifie son jeu contre la crise énergétique, la BCE entrant dans son mode le plus belliciste depuis plus de deux décennies complètes. Cela pourrait surmonter le puissant dollar et le voir s’affaiblir, ce qui serait une bonne nouvelle pour les crypto-monnaies, car au moins un risque extrême disparaîtra et offrira une marge de prix BTC pour se rapprocher de 23 000 $.