Forte baisse du Bitcoin, Ether cause plus de 250 millions de dollars de pertes à terme | Cryptomonnaie

Bitcoin (BTC) et Ether (ETH) sont tombés en dessous des niveaux de support récents au cours des dernières 24 heures dans un mouvement qui a causé plus de 250 millions de dollars de liquidations en suivant les deux actifs, selon les données. Les marchés de la cryptomonnaie ont suivi une baisse des actions américaines après des lectures d’inflation plus élevées que prévu pour le mois d’août.

Les contrats à terme sur bitcoin ont perdu plus de 130 millions de dollars, dépassant les contrats à terme sur éther avec 125 millions de dollars. Les contrats à terme Ethereum Classic (ETC) ont enregistré plus de 10 millions de dollars de pertes – un chiffre inhabituel pour l’actif – au milieu de l’intérêt commercial récent pour les jetons.

Le bitcoin a chuté d’environ 9 % au cours des dernières 24 heures, le plus parmi les principales crypto-monnaies, tandis que l’éther a chuté de 6 %, selon les données de CoinDesk. L’éther est tombé à 1 560 dollars aux heures tardives des États-Unis mardi, avant de remonter jusqu’à 1 622 dollars aux heures asiatiques du matin mercredi.

La baisse soudaine de mardi soir a été provoquée par les commerçants réagissant aux mauvaises lectures de l’IPC.

Ailleurs, le XRP a chuté de 8 %, le SOL de Solana a chuté de 7 % et l’ADA de Cardano a plongé de 7,5 %. En dehors des majors, l’ATOM de cosmos a chuté de 11%, l’APE d’ApeCoin a chuté de 12% et luna classic (LUNC) a chuté de 14%, poursuivant une baisse du début de cette semaine.

Les contrats à terme suivis par Bitcoin ont perdu plus de 130 millions de dollars, dépassant les contrats à terme sur éther avec 125 millions de dollars. (Coinglass)

Les données suggèrent qu’une partie de la volatilité des prix sur les contrats à terme sur l’éther est survenue lorsque les taux de financement ont atteint des sommets annuels de près de 0,15 %, comme l’a souligné la société d’analyse Coinalyze sur Twitter.

Les taux de financement sont des paiements périodiques effectués par les commerçants en fonction de la différence entre les prix sur les marchés à terme et au comptant. En fonction de leurs positions ouvertes, les commerçants paieront ou recevront un financement.

Les paiements garantissent qu’il y a toujours des participants des deux côtés du commerce. Les participants utilisent des stratégies sophistiquées pour collecter les taux de financement tout en couvrant les pertes dues aux mouvements de jetons, ce qui crée une dynamique de marché qui contribue à la volatilité des prix.

Pendant ce temps, certains analystes des marchés ont déclaré à CoinDesk que le bitcoin perdait son attrait en tant que « couverture contre l’inflation » potentielle parmi les investisseurs.

« Dans les pays où la dépréciation de la monnaie a été la plus forte, comme le Japon, où le dollar par rapport au yen a gagné plus de 20% depuis le début de l’année, le bitcoin a perdu 35% de sa valeur », a partagé le négociant en devises Daniel Kostecki de l’investissement. a déclaré la société Conotoxia dans un message Telegram.

« Par rapport au won coréen, le dollar s’est apprécié de 15% depuis le début de l’année, tandis que le taux de change BTC/KRW a chuté de plus de 40% pendant cette période », a fait remarquer Kostecki, ajoutant que « même l’or n’a pas pu contrer les tendances inflationnistes actuelles.