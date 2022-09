Prix ​​​​Tezos au point d’inflexion, alors que XTZ décide entre un rallye de 16% et un crash de 13% | Cryptomonnaie

Le prix de Tezos a chuté de 14 % au cours des trois derniers jours alors que les altcoins suivent les traces de Bitcoin.

Un rebond de la zone de demande de 1,39 $ à 1,55 $ pourrait catalyser une hausse de 16 % à 1,78 $

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 1,39 $ invalidera les perspectives haussières et déclenchera potentiellement un balayage de 1,33 $.

Le prix de Tezos a connu une vente massive au cours des dernières 24 heures, et la raison peut être attribuée aux traders Bitcoin influençant l’ensemble du marché de la cryptomonnaie. Comme XTZ, de nombreux altcoins ont subi le même sort et se retrouvent maintenant à la croisée des chemins – vont-ils tomber davantage ou retrouver leurs marques et tenter un rallye de récupération ?

Prix ​​​​Tezos à un point décisif

Le prix de Tezos était en hausse après avoir atteint un sommet à 1,67 $ le 25 août et formé une base autour de 1,40 $. Cette évolution a été suivie d’une ascension rapide de 24 %, qui a créé un sommet plus élevé à 1,75 $. Ce changement de structure de marché haussier a suggéré que les acheteurs étaient de retour et susceptibles de propulser XTZ plus haut.

La vente de 14 % a poussé le prix de Tezos dans la zone de demande de 1,39 $ à 1,55 $. En fin de compte, ce nouveau test devrait déclencher un mouvement haussier de XTZ qui le propulse de 16 % pour combler le déséquilibre à 1,78 $.

Les investisseurs peuvent choisir d’ouvrir une position longue à 1,55 $ et de réaliser des bénéfices à 1,78 $. Dans certains cas, cette hausse des prix de Tezos pourrait s’étendre à 1,82 $, ce qui est le point médian de la fourchette de 1,36 $ à 2,28 $.

Graphique XTZ/USDT sur 12 heures

D’autre part, le prix de Tezos pourrait subir une augmentation de la pression de vente qui ferait chuter XTZ et pourrait ruiner les acheteurs en les laissant piégés. Si le prix de Tezos produit un chandelier quotidien en dessous de 1,39 $, cela créera un plus bas inférieur et invalidera la thèse haussière.

Cette évolution pourrait voir XTZ chuter et balayer les creux égaux formés à 1,33 $.