69 milliards de dollars effacés du marché mondial de la cryptomonnaie 24 heures avant la fusion d’Ethereum | Cryptomonnaie

L’écosystème mondial de la cryptomonnaie a connu une forte baisse de la capitalisation boursière, 69 milliards de dollars anéantis.

Ethereum Merge est à moins de 23 heures et l’altcoin continue de montrer une force relative majeure.

L’activité sociale d’Ethereum a culminé au cours des trois derniers mois, avec un pic de popularité parmi les détenteurs d’ETH et la communauté crypto.

Ethereum Merge est à moins de 24 heures et l’écosystème crypto a connu une forte baisse de sa capitalisation boursière globale. 69 milliards de dollars ont été effacés de la capitalisation boursière mondiale avant l’événement historique pour Ethereum. La publication de données IPC étonnamment élevées a touché des actifs à risque tels qu’Ethereum et a aggravé un biais négatif croissant envers Bitcoin et d’autres crypto-monnaies.

La capitalisation boursière de la crypto chute en prédiction de la construction d’Ethereum Merge

Ethereum Merge est l’un des événements clés de l’écosystème crypto. Les commerçants, les détenteurs et les développeurs ont anticipé la fusion et son impact sur la blockchain Ethereum. L’événement marquant est dans moins de 24 heures. La fusion devrait changer la façon dont Ethereum est créé et sa consommation d’électricité devrait réduire de 99,95 %.

Le passage du proof-of-work au proof-of-stake est clé pour les porteurs. Il est considéré comme un catalyseur haussier par les commerçants, car l’anticipation autour de l’événement se construit, les commerçants montrent un biais négatif envers Bitcoin et d’autres altcoins.

L’activité sociale d’Ethereum atteint un sommet

D’après les données du traqueur de crypto-intelligence LunarCrush, l’activité sociale d’Ethereum s’est accélérée au cours des trois derniers mois. L’activité sociale est une mesure de la mention d’Ethereum sur les plateformes de médias sociaux comme Twitter.

L’activité a atteint un pic alors qu’Ethereum s’apprête à changer son mécanisme de consensus en moins de 24 heures. De plus, il y a un fork ETHW dans les 24 heures suivant la fusion selon l’annonce de la poignée de preuve de travail Ethereum sur Twitter.

Activité sociale Ethereum

Les analystes prédisent une baisse du prix d’Ethereum

Les analystes de Netcost-Security ont évalué la tendance des prix Ethereum et ont prédit une baisse du prix des ETH. Le prix d’Ethereum pourrait chuter au niveau de 1 280 $ alors que les baissiers prennent le contrôle des principales crypto-monnaies comme Bitcoin et ETH.

La prédiction des analystes est baissière malgré le sentiment haussier entourant la fusion pour des raisons techniques. Après avoir été une tendance haussière à court terme, le prix de l’ETH s’est inversé suite à la publication de données IPC plus élevées que prévu aux États-Unis, qui ont touché tous les actifs à risque, y compris les crypto-monnaies. L’autre raison est l’incertitude entourant le hard fork et le lancement de la chaîne ETHW.

