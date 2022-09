Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple: les traders dominent les traders pleins d’espoir, voici à quoi s’attendre ensuite | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin termine brusquement son mouvement haussier à 22 800 $ et pourrait chercher à produire un plus bas macroéconomique.

Le prix Ethereum ne parvient pas à établir un double sommet à 2 000 $ alors qu’il revient au niveau de support de 1 571 $.

Le prix de l’ondulation rebondit sur le niveau de support de 0,331 $ à 0,334 $, mais pourrait chuter à 0,309 $.

Le prix du bitcoin a produit une forte correction après avoir collecté la liquidité restant au-dessus des sommets de lundi. Ethereum et Ripple ont également pris des coups massifs en accompagnant BTC dans sa descente.

Le prix du Bitcoin adhère aux perspectives macroéconomiques

Le prix du Bitcoin a produit des hauts et des bas plus bas depuis le 10 novembre 2021. La dernière tentative pour sortir de cette tendance a eu lieu entre le 18 juin et le 14 août, lorsque BTC a augmenté de 43 % et a atteint un sommet de 25 209 $.

Le rallye de contre-tendance le plus récent semble avoir culminé, puis produit un sommet inférieur à 22 800 $ avant de perdre environ 10 % en un seul chandelier de douze heures. Si l’élan baissier persiste, ce mouvement pourrait produire un plus bas inférieur au plus bas du 6 septembre à 18 497 $.

Bien qu’il soit trop tôt pour suggérer que le rallye correctif a suivi son cours, un nouveau creux en dessous de 17 570 $, qui est le dernier creux significatif, indiquerait une poursuite des perspectives macro baissières.

Graphique BTC/USD sur 12 heures

D’un autre côté, si le prix du Bitcoin produit un chandelier quotidien proche de 25 000 $, cela créerait un plus haut plus élevé et invaliderait la thèse baissière. Dans un tel cas, le prix du Bitcoin pourrait tenter un rallye pour retester l’obstacle de 28 000 $.

Prix ​​Ethereum en pagaille

Le prix d’Ethereum aurait probablement franchi l’obstacle de 1 730 $ et atteint le niveau psychologique de 2 000 $ pour produire un double sommet s’il n’y avait pas eu les perspectives baissières de Bitcoin. La vente soudaine de BTC a eu un effet d’entraînement sur l’ETH, l’amenant à inverser prématurément et à retester le niveau de support de 1 571 $.

Si le prix du Bitcoin continue de se consolider sans se déplacer brusquement vers le sud, le prix d’Ethereum devrait encore donner 2 000 $. Cependant, si les perspectives baissières se poursuivent, l’ETH pourrait revoir le niveau de support de 1 450 $, suivi de 1 280 $.

Graphique ETH/USD sur 12 heures

Indépendamment des perspectives baissières, en raison de la fusion, il est possible que le prix d’Ethereum ne connaisse pas une augmentation soudaine de la pression d’achat. Ce développement pourrait voir l’ETH dépasser le niveau psychologique de 2 000 $ et retester l’obstacle de 2 300 $.

Le prix d’ondulation essaie dur mais échoue

Le prix Ripple n’a pas réussi à dépasser le niveau de résistance de 0,381 $ même après plusieurs tentatives. Bien que le récent rallye ait fait grimper le prix du XRP de 12 %, la propagande baissière de BTC semble avoir stoppé cette ascension haussière.

Au lieu de cela, le prix Ripple a fortement chuté et a perdu 8 % au cours des douze dernières heures, le laissant planer au-dessus de la zone de support de 0,331 $ à 0,334 $. Une nouvelle augmentation de la pression de vente pourrait faire chuter le jeton de remise à 0,309 $.

Graphique XRP/USD sur 12 heures

Alors que les choses semblent sombres pour le prix Ripple, une perspective haussière se développerait si le prix XRP parvient à transformer l’obstacle de 0,381 $ en un plancher de support. Cette décision pourrait encourager les acheteurs mis à l’écart à intervenir et à propulser le jeton de remise à 0,439 $.