Les traders crypto ont confirmé leur force | Cryptomonnaie

Image du marché

Bitcoin s’est effondré de 9,6 % mardi, terminant la journée à près de 20,2 000 $, ce qui reste mercredi matin. Ether perd 6,4% du jour au lendemain à 1610 $. Les altcoins les plus importants ont été durement touchés, perdant entre 4,6 % (BNB) et 13 % (Solana), mais restent positifs après sept jours.

Les traders de Bitcoin ont affirmé qu’ils avaient le contrôle. À partir du niveau de la moyenne mobile sur 50 jours, le BTCUSD a connu une baisse substantielle. Cela pourrait ramener le sentiment à la baisse, comme ce fut le cas en août, pendant une période prolongée. Cependant, il est trop tôt pour spéculer sur le renouvellement des creux de juin.

La pression sur tous les actifs risqués est venue après un rapport brûlant sur l’inflation aux États-Unis, qui a accru la probabilité d’une hausse plus robuste des taux de la Fed la semaine prochaine et déclenché la plus forte vente en plus de deux ans .

Contexte de l’actualité

Eugene Fama, lauréat du prix Nobel d’économie 2013, estime que le bitcoin aura une valeur en tant que moyen de paiement. Cependant, la forte volatilité du BTC l’empêche d’être utilisé à cette fin. Nous devrions ajouter que cela se réfère non seulement à la baisse mais aussi aux mouvements à la hausse.

Ethereum a un potentiel de croissance à court terme beaucoup plus élevé que le bitcoin, selon ConsenSys. L’ETH pourrait devenir un véhicule d’épargne après l’événement The Merge, qui devrait avoir lieu le 15 septembre.

La plateforme de gestion des actifs numériques Abra lance Abra Bank, la première banque cryptomonnaie réglementée aux États-Unis, fournissant des services traditionnels pour les crypto-monnaies.

Selon les médias, le géant de l’investissement Fidelity Investments, qui sert 34 millions de clients, prévoit de fournir aux clients de détail un accès au trading de bitcoins sur sa plateforme de courtage.