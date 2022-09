Le prix Cardano de mèche avec les traders, les détenteurs de l’ADA pourraient aggraver la situation | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano chutera après un léger recul et s’alignera sur les perspectives baissières à long terme.

La formation en triangle descendant prévoit un crash de 40% à 0,241 $.

Une clôture quotidienne en chandelier au-dessus de 0,594 $ invalidera les perspectives baissières pour ADA.

Le prix de Cardano montre des perspectives intéressantes qui pourraient aggraver les choses pour ses détenteurs. Les perspectives à court terme s’alignent lentement sur l’image baissière plus large des marchés de la crypto-monnaie.

Prix ​​​​Cardano sur une période inférieure

Le prix de Cardano a produit un sommet plus élevé à 0,524 $ par rapport au sommet du swing du 6 septembre à 0,512 $. Bien que ces perspectives aient été haussières, elles ne se sont pas maintenues, entraînant une forte vente de 8,7 %. Cependant, la baisse n’a pas encore créé de creux plus bas, c’est-à-dire de fractale de liquidité, qui dure depuis le 19 juin.

La possibilité d’une tendance à la hausse à grande échelle est peu probable, car le prix de Cardano devrait reculer à 0,488 $ avant de plonger à nouveau. La baisse qui en résulte pourrait faire tomber l’ADA au niveau de support de 0,433 $, mais la course de liquidité idéale serait un balayage des creux égaux formés à 0,425 $.

Ce mouvement, au total, constituerait une baisse de 13% du prix de Cardano.

Graphique ADA/USDT sur 6 heures

Alors que les perspectives à court terme du prix de Cardano révèlent une perspective baissière, le scénario à long terme le ramène à la maison. Le graphique sur trois jours montre que l’ADA forme un triangle descendant avec trois hauts inférieurs et deux bas égaux à 0,40 $.

La connexion de ces points de swing à l’aide de lignes de tendance montre que le triangle descendant se forme depuis le 10 mai. Cette formation technique prévoit une baisse de 40 % à 0,241 $, obtenue en ajoutant la distance entre le premier swing haut et le bas swing au point de cassure à 0,400 $.

En supposant que le prix de Cardano produise un chandelier de trois jours proche de ce niveau, il signalera une cassure et déclenchera potentiellement un crash de 40% à 0,241 $.

Graphique ADA/USDT sur 3 jours

D’un autre côté, si le prix de Cardano ne parvient pas à baisser mais monte à la place et produit un plus haut au-dessus de 0,594 $, cela invalidera les perspectives baissières pour ADA. Dans un tel cas, le prix de Cardano pourrait atteindre 0,700 $ et collecter la liquidité d’arrêt d’achat qui reste ici.