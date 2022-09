Linux va lancer Foundation pour soutenir le développement de portefeuilles numériques | Cryptomonnaie

Cependant, la fondation n’a apparemment pas l’intention de créer son propre portefeuille numérique. Son objectif est de permettre aux entreprises de créer plus facilement des portefeuilles pour elles-mêmes.

La Fondation Linux, une organisation mondiale à but non lucratif qui permet l’innovation au sein de l’écosystème de la blockchain grâce à l’accès à la technologie open source, a annoncé son intention de lancer la Fondation OpenWallet (OWF).

L’OWF est un effort de collaboration entre des entreprises du secteur technologique et public, ainsi que des parties prenantes de l’écosystème de la blockchain, pour développer des logiciels open source pour soutenir l’interopérabilité des portefeuilles numériques ; logiciel conçu pour envoyer, recevoir, stocker et surveiller des actifs numériques.

Selon un communiqué de presse publié le 13 septembre, l’objectif principal de l’OWF est de créer un moteur open source polyvalent que toute personne possédant les connaissances techniques peut utiliser pour créer des portefeuilles interopérables sûrs, sécurisés et protégés par la confidentialité. La fondation a également déclaré qu’elle cherchait à établir les meilleures pratiques pour la technologie du portefeuille numérique.

Plutôt que de créer elle-même un portefeuille numérique, la fondation se concentrera sur la création d’un moteur logiciel open source que d’autres organisations, entreprises et développeurs pourront utiliser pour créer leurs propres portefeuilles numériques multi-usages. Jim Zemlin, le directeur exécutif de la Linux Foundation, a partagé :

Nous sommes convaincus que les portefeuilles numériques joueront un rôle essentiel pour les sociétés numériques. Les logiciels ouverts sont la clé de l’interopérabilité et de la sécurité. Nous sommes ravis d’héberger la Fondation OpenWallet et ravis de son potentiel.

David Treat d’Accenture, membre de la Fondation, a déclaré :

L’infrastructure universelle de portefeuille numérique créera la capacité de transporter une identité, de l’argent et des objets symbolisés d’un endroit à l’autre dans le monde numérique. Un changement massif de modèle commercial est à venir, et l’entreprise numérique gagnante sera celle qui gagnera la confiance pour accéder directement aux données réelles de nos portefeuilles afin de créer de bien meilleures expériences numériques,

Rejoindre Linux Foundation dans cette entreprise sont d’autres sociétés renommées telles que CVS Health, The Open Identity Exchange, Okta, OpenID Foundation, Ping Identity, polypoly, Procivis AG, Transmute et Trust Over IP Foundation.