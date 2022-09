Prédiction du prix Ethereum : Knife Catching 103 – Troisième règle de Dalton | Cryptomonnaie

Le prix d’Ethereum est tombé dans la barrière de 1 600 $ après avoir marqué la zone de liquidité de 1 800 $.

Le prix des ETH pourrait tomber à nouveau vers 1 300 $ et moins en raison de la récente action des prix.

Le scénario de tendance haussière dépend du creux du 18 juin à 881 $ comme support.

Le personnage fictif James Dalton interprété par feu le grand Patrick Swayze est connu pour avoir cité une règle empirique répandue dans la culture pop américaine. « Soyez gentil jusqu’à ce qu’il soit temps de ne pas être gentil ». Une explication concise pour atténuer les réactions émotionnelles humaines pendant les périodes difficiles. La troisième règle de Dalton peut être appliquée lorsque vous investissez dans des conditions de marché difficiles. Les techniques peuvent changer rapidement. Il est préférable de réduire votre fierté avant que le marché ne réduise votre portefeuille.

Le prix Ethereum change le récit

Le prix d’Ethereum est récemment retombé dans la zone de congestion précédente, ce qui modifie les perspectives haussières à court terme. La semaine dernière, le prix des ETH a affiché des signaux optimistes alors que le prix planait au-dessus d’un canal parallèle ascendant.

Le 13 septembre, les baissiers ont rejeté le prix de l’ETH près du niveau de 1 800 $, où les acheteurs en petits groupes ont probablement placé leurs arrêts d’achat. La forte bougie engloutissante baissière s’est accompagnée d’une légère augmentation du volume et a provoqué une brèche dans le niveau des prix de 1 600 $ alors que les traders abandonnaient le navire.

ETH USDT

Le prix Ethereum se vend actuellement aux enchères à 1 589 $ alors que les traders tentent de franchir à nouveau la moyenne mobile simple de 21 jours. Si l’indicateur ne peut pas fournir de support, il faut s’attendre à de nouvelles baisses. Un outil de projection de Fibonacci entourant le plus haut de l’heure d’été à 2 030 $ et le plus bas du 7 septembre à 1 419 $ projeté dans le plus récent sommet de swing, montre une relation un à un à 1 289 $. Si les haussiers ne fournissent pas de support près des niveaux de prix actuels, une impulsion en cinq vagues pourrait commencer à cibler le niveau de Fib unique avant que la course haussière spéculative Ethereum Merge ne se produise.

Les commerçants doivent garder les yeux sur le prix Ethereum pour un bon scénario de prise de couteau. Les commerçants ayant une tolérance au risque plus élevée peuvent envisager un point d’invalidation à 1 250 $, tandis que les commerçants plus conservateurs peuvent utiliser le swing bas du 18 juin à 881 $ pour éviter toute chasse intelligente à la liquidité.

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix d’Ethereum, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security