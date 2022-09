Pourquoi le prix MATIC de Polygon pourrait chuter durement au premier trimestre 2023 | Cryptomonnaie

Le prix MATIC montre une consolidation triangulaire, indiquant que la tendance haussière pourrait s’arrêter.

Une forte divergence baissière s’affiche sur des périodes plus longues, ce qui suscite des inquiétudes.

Plusieurs stratégies peuvent être utilisées pour investir/échanger le prix Polygon.

Le prix MATIC de Polygon présente des preuves baissières déconcertantes dont les investisseurs à long terme devraient être conscients.

Bobines de prix MATIC avant le prochain mouvement

Le prix MATIC est actuellement vendu aux enchères à 0,86 $. Le jeton de contrat intelligent a été dans une zone de congestion latérale tout au long de l’été après un rallye de 195 %. L’action banale des prix suggère que MATIC forme un triangle. Si la thèse du triangle est correcte, une bougie de clôture au-dessus de 1,03 $ pourrait induire un rallye de 50 %, ciblant 1,30 $ avant la fin de l’année.

Pourtant, sur la base de la théorie des vagues d’Elliott, les triangles sont considérés comme le motif final avant qu’une tendance ne change de direction. Le prix MATIC de Polygon montre quelques raisons de s’inquiéter de la trajectoire à moyen terme. L’indice de force relative montre la divergence baissière significative entre chaque rallye impulsif. L’indicateur de profil de volume diverge également aux côtés du RSI.

Graphique MATIC USDT sur 4 jours

Préoccupations macro

En combinant ces facteurs, le prix MATIC de Polygon a peut-être finalisé sa première vague d’impulsion de super cycle d’un degré plus important. Si cela est vrai, la prochaine ascension à partir de la consolidation du triangle pourrait être la dernière hausse avant qu’une correction beaucoup plus prononcée ne se produise.

Un outil de retracement de Fibonacci entourant la plus grande course haussière du plus bas de novembre 2020 à 0,01 $ au plus haut de 2021 à 2,70 $ a de forts niveaux de Fibonacci aux niveaux de prix de 0,19 $ et 0,09 $. Une telle baisse entraînerait une baisse de 85 % par rapport à la valeur marchande actuelle.

Graphique MATIC USDT sur 4 jours

Malheureusement, le prix Polygon aura le scénario baissier dévastateur sur la table à moins que les haussiers ne puissent réinitialiser le RSI et l’indicateur de profil de volume. De nouveaux sommets historiques pour MATIC avec un nouveau sommet sur l’indice de force relative suffiraient à invalider la thèse baissière. Ainsi, les investisseurs devraient envisager une approche raisonnable de prise de bénéfices au cours du quatrième trimestre si les conditions de marché persistent.

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix de Bitcoin, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security