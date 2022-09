Les traders Ethereum se replient avant la fusion, mais c’est pourquoi le recul des prix des ETH n’est pas une mauvaise chose | Cryptomonnaie

Le prix Ethereum saigne quelques jours seulement avant la fusion tant attendue.

Le prix des ETH peut toucher le SMA de 100 jours à 1 500 $ avant qu’un renversement de tendance durable n’entre en jeu.

Le retrait d’Ether peut être une bénédiction déguisée si le jeton collecte des liquidités avant un autre mouvement vers le nord.

Le prix d’Ethereum renonce à son offre pour un rallye pré-fusion au milieu des inquiétudes concernant la hausse des niveaux d’inflation. Les principaux échanges de jetons de contrats intelligents se situent légèrement au-dessus de 1 600 $, les pertes devant clôturer en dessous du même niveau mardi. Du bon côté, ce recul pourrait donner aux investisseurs une autre chance d’attraper une cassure haussière anticipée déclenchée par la fusion au-dessus de 2 000 $.

La hausse de l’inflation fait des ravages dans les économies mondiales – Le prix d’Ethereum cède à la pression de vente

Les marchés mondiaux, y compris la crypto et les actions, ont redonné des gains provisoires mardi à la suite de rapports faisant état de niveaux d’inflation plus élevés que prévu aux États-Unis. L’inflation de l’indice des prix à la consommation (IPC) du pays a augmenté de 0,1 % pour le mois et de 8,3 % par an tout au long du mois d’août.

Les acteurs du marché s’attendent à ce que la Réserve fédérale continue de resserrer sa politique monétaire, ce qui pourrait encore causer plus de douleur. Le Federal Open Market Committee (FOMC) se réunira en septembre pour examiner les mesures mises en place en août. Une hausse de taux de 0,75 % semble très probable, ce qui en fait la troisième cette année.

Pendant ce temps, les pertes d’Ethereum ne devraient pas s’arrêter à 1 600 $ – une zone de support renforcée par la limite inférieure d’une ligne de tendance ascendante. Le Direction Movement Index (DMI) est sur le point de confirmer la tendance à la baisse des prix d’Ethereum.

Les commerçants souhaitant vendre le prix Ethereum à la moyenne mobile simple (SMA) à 100 jours (bleu) doivent être à l’affût du +DI car il passe en dessous du -DI. Une confirmation supplémentaire proviendra du prix ratifiant une cassure sous le canal ascendant.

Graphique journalier ETH/USD

Les rallyes des prix Ethereum avant et après la fusion sont toujours possibles, malgré la pression économique mondiale. La mise à jour logicielle du 15 septembre sera la plus importante de l’histoire d’Ether – suscitant un intérêt dans tout l’espace crypto.

Si les investisseurs dépassent rapidement le recul mardi, ils pourraient apprécier les zones de support vitales que le modèle en chaîne IOMAP d’IntoTheBlock met en évidence. Selon cette métrique, 1,37 million d’adresses ont acheté 8,56 millions de jetons ETH entre 1 557 $ et 1 064 $. Si cette région est défendue, de nouvelles entrées d’achat arriveront au fur et à mesure que le prix d’Ethereum échappera aux chaînes baissières pour dépasser les 2 000 $.

Modèle Ethereum IOMAP

Un rebond du support à 1 600 $ ne serait en grande partie pas découragé en raison des niveaux de résistance relativement faibles. Une zone de congestion des vendeurs est projetée dans la région allant de 1 609 $ à 1 657 $, mais elle pourrait ne pas être assez robuste pour empêcher le prix d’Ethereum de grimper à 1 800 $ et plus tard à 2 000 $.