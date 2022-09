Le prix de Polkadot sur le côté alors que la barrière technique reste une bête noire pour les traders | Cryptomonnaie

Le prix de Polkadot évolue latéralement alors que les traders perdent leur emprise sur le niveau technique.

Le prix DOT pourrait voir l’action des prix se détériorer une fois que la force du dollar entrera en vigueur.

Avec la décision de la Fed américaine qui entrera en jeu la semaine prochaine, attendez-vous à un retour à 6,85 $.

L’action des prix de Polkadot (DOT) a vu les traders ne profiter de la vie que très brièvement au-dessus du pivot mensuel près de 8,00 $. Le plus gros problème ici semble être la combinaison de la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours et de ce même pivot mensuel, qui ont tous deux imposé un plafond strict sur les prix fin août. Le prix du DOT va probablement encore baisser alors que les attentes de la Fed américaine se recalibrent suite à la publication de données probablement encore élevées sur l’inflation américaine plus tard cet après-midi.

Le prix DOT voit s’estomper le RSI comme un récit

Le prix de Polkadot semble toujours viser son cinquième échec consécutif dans sa mission de casser et de clôturer au-dessus du pivot mensuel et du SMA de 55 jours. Cet obstacle est très important pour que les haussiers franchissent puis retestent avant de pouvoir commencer à penser à pousser l’action des prix plus loin jusqu’à 9,00 $. La fenêtre d’opportunité devrait se fermer assez rapidement alors que la Fed se prépare à une nouvelle hausse de 75 points de base la semaine prochaine, dépassant la BCE et les chiffres de l’inflation publiés cet après-midi sont cruciaux pour aller de l’avant.

Le prix du DOT pourrait encore dépasser le SMA de 55 jours en cours de journée, mais jusqu’à présent, il n’a pas été en mesure de gérer une clôture quotidienne ou une ouverture au-dessus du niveau. Les haussiers brûlent rapidement du carburant alors que les baissiers prennent de l’ampleur, ce qui pourrait se transformer en une phase de distribution avant le prochain recul. Une avance rapide après les chiffres de l’IPC cet après-midi verra un dollar plus fort d’ici mercredi ou jeudi, une fois la poussière retombée, l’inflation restera élevée, mais plus aux sommets précédents, et cela déclenchera un retour à 6,85 $ d’ici la fin de cette la semaine.

Graphique journalier DOT/USD

Comme mentionné ci-dessus, une clôture quotidienne pure et simple ou une ouverture haussière au-dessus du SMA de 55 jours ferait l’affaire pour solidifier une jambe haussière plus haut. Attendez-vous à voir plus d’investisseurs affluer pour profiter du rallye et à ce que l’action des prix imprime rapidement une hausse à 9,00 $. Un scénario similaire serait nécessaire avec une clôture au-dessus du R1 mensuel, pour soutenir certaines prises de bénéfices et limiter les fondus qui pourraient se produire.