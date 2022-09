Bitcoin applaudit la faiblesse du dollar, mais les experts de TradFi conservent un biais haussier sur le billet vert | Cryptomonnaie

Bitcoin (BTC) a atteint un sommet de trois semaines tôt mardi, suivant la faiblesse continue du dollar américain. Cependant, il est peut-être trop tôt pour que les adeptes de la BTC fassent preuve de prudence, car certaines banques d’investissement s’attendent à ce que le billet vert retrouve bientôt son mojo.

La principale crypto-monnaie est passée à 22 600 $ pendant les heures de négociation en Asie, le plus haut depuis le 19 août, représentant un gain de 21 % en sept jours, selon les données de CoinDesk.

L’indice du dollar, qui suit la valeur du billet vert par rapport aux principales devises fiduciaires, s’échangeait à environ 108. L’indice a culminé au-dessus de 110 la semaine dernière alors que la hausse des taux de la Banque centrale européenne a mis un plancher sous l’euro et que les attentes d’inflation ont chuté, offrant un soulagement au risque. actifs, y compris le bitcoin.

« Nous pensons que les mouvements actuels du marché sont en grande partie motivés par le recul de l’indice du dollar ainsi que par le dénouement de la position avant la fusion Ethereum », a déclaré Dick Lo, fondateur et PDG de la société de négoce quantitatif TDX Strategies.

Cependant, le recul du dollar pourrait être éphémère, selon le responsable mondial des marchés d’ING, Chris Turner.

« Avec la Fed qui devrait augmenter encore 75 points de base la semaine prochaine et introduire de nouvelles projections trimestrielles, nous doutons que beaucoup d’élan soit à l’origine d’une correction du dollar », a écrit Turner dans l’édition de lundi de la mise à jour du marché des changes. « Nous préférerions un retour au-dessus de 110,00 la semaine prochaine. »

Le bitcoin a tendance à évoluer dans le sens opposé du dollar. La valeur marchande de la crypto-monnaie a diminué de moitié pour atteindre 427 milliards de dollars cette année, le DXY augmentant de plus de 10 % en réponse aux hausses rapides des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed). La Fed a relevé ses taux de 225 points de base cette année, portant le coût d’emprunt de référence à 2,25%-2,5%.

Turner a déclaré que les marchés monétaires évaluaient désormais un taux d’intérêt de 4% pour le printemps prochain, ajoutant que les données de l’indice des prix à la consommation (IPC) américain de mardi pourraient montrer que l’inflation sous-jacente est restée stable en août. L’inflation sous-jacente élimine la composante volatile de l’alimentation et de l’énergie, qui s’est refroidie au cours des dernières semaines.

Ainsi, un chiffre de base collant indiquerait que l’inflation sous-jacente continue de chauffer, versant de l’eau froide sur l’optimisme généré par la récente baisse des mesures des anticipations d’inflation basées sur le marché et peut-être stopper la baisse du DXY.

Le département américain du Travail publiera le rapport sur l’inflation du mois d’août mardi à 12h30 UTC (8h30 HE). Selon l’enquête FactSet, l’IPC a probablement augmenté de 8,1 % au cours des 12 derniers mois après une lecture de 8,5 % en juillet et une impression de 9,1 % en juin. L’IPC de base a probablement augmenté de 5,9 % à 6,1 %.

La banque d’investissement multinationale UBS (UBS) s’attend à ce que le dollar reste bien soutenu à court terme.

« Nous pensons que les investisseurs devraient se préparer à la force continue du dollar au cours des prochains mois », ont écrit les stratèges de la banque dirigés par le CIO de la gestion de patrimoine mondiale, Mark Haefele, dans une note client publiée le 9 septembre.

L’équipe a déclaré que la combinaison de perspectives de croissance plus faibles pour la zone euro et la Chine et de données économiques américaines relativement robustes devrait maintenir la demande du DXY.

Selon UBS, la Fed recherchera une série de trois mois de faibles hausses de prix d’un mois à l’autre – ainsi que des signes de ralentissement du marché du travail – avant d’adoucir son ton.

Alors que Bitcoin a enregistré un rallye à deux chiffres en sept jours, la tendance baissière plus large, représentée par les lignes de tendance reliant les sommets de novembre 2021 et mars 2022, reste intacte.

Bitcoin a presque testé la ligne de tendance du marché baissier sur 10 mois tôt mardi. (TradingView)

Une cassure peut inviter une pression d’achat plus importante basée sur les graphiques.

Cependant, Lo de TDX préfère vendre à la hausse. « Le rebond en cours peut être prolongé à 23 700 $, mais nous sommes des vendeurs dans ce rallye et nous examinons des stratégies d’options à la baisse », a déclaré Lo.