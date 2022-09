Le prix d’Ethereum Classic n’ira nulle part alors que la formation de fanions bloque la volatilité | Cryptomonnaie

Le prix d’Ethereum Classic ne voit pas de hausse après que les traders n’atteignent pas 42 $ alors que le RSI s’estompe à la baisse.

Le prix ETC subit une consolidation avec des hauts plus bas et des bas plus élevés.

Une évasion de fanion est prévue d’ici la fin de cette semaine, initiant peut-être un retour à 33 $.

L’action sur les prix d’Ethereum Classic (ETC) fluctue sans faire de grandes vagues alors que l’action sur les prix subit une consolidation avec des hauts plus bas et des plus bas plus élevés pour le mois de septembre. Le prix ETC voit les haussiers échouer à élever leur jeu alors que l’indice de force relative (RSI) montre des signes de ralentissement du rallye. Attendez-vous à une évasion du fanion d’ici la fin de cette semaine avec plus d’inconvénients.

Prix ​​​​ETC fixé pour la cassure du fanion baissier

L’action sur les prix d’Ethereum Classic ne va nulle part pour une quatrième journée consécutive alors que les volumes ralentissent et que le RSI commence à baisser. Il ne semble pas que les traders toucheront même 42 $ alors qu’ils perdent leur élan. Bien que le dollar continue de s’affaiblir, il ne semble pas que les traders ETC seront en mesure d’utiliser cet élan pour une dernière poussée à la hausse.

Le prix ETC semble se préparer à une cassure baissière d’un modèle de prix fanion, ce qui indiquerait initialement une baisse à 36 $, le pivot mensuel fournissant un support. Si la force du dollar revenait, attendez-vous à ce qu’elle soit suffisante pour faire chuter l’action des prix en dessous et la voir se négocier à près de 32,90 $, un niveau pivot historique précédent. Avec cette compression, la moyenne mobile simple à 55 jours serait à nouveau cassée et perdrait son importance pour soutenir l’action des prix.

ETC/USD Graphique journalier

Si le dollar s’affaiblit encore plus et voit la paire EUR/USD s’échanger près de 1,05 (EUR/USD), par exemple, attendez-vous à ce que la faiblesse du dollar soit suffisante pour que les haussiers atteignent finalement 42 $. Il sera très important de voir une clôture quotidienne au-dessus de ce niveau et un nouveau test de support le lendemain, avant de commencer à envisager la possibilité que le prix atteigne 45,52 $ ou 48,33 $. De tels gains signifieraient effectivement que les crypto-monnaies se préparent à une tendance haussière et que le redressement a commencé.