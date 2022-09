Nouvelles intéressantes : Shitposters est prêt pour des récompenses $ DRAMA, la tokenisation de la petite carte de la ligue de Zuck et plus encore | Cryptomonnaie

Le projet NFT basé à Solana, Outcast Academy, a commencé à distribuer ses nouveaux jetons $DRAMA, récompensant les shitposters les plus populaires sur Twitter, nommés par la communauté.

Outcast Academy se décrit comme une «expérience NFT de divertissement» et a lancé des jetons $ DRAMA dans le cadre de son écosystème «shitpost-to-earn», permettant aux membres de la communauté de taguer son compte de bot @DramaReward associé pour nommer leurs tweets préférés des shitposters de Twitter.

Les années Twitter nominées pourraient recevoir gratuitement des jetons $DRAMA parachutés.

Cependant, les détails spécifiques des récompenses, le nombre de nominations requises et d’autres détails n’ont pas encore été définis.

Shitposting fait généralement référence aux personnes qui publient du contenu ironique, satirique, sarcastique ou simplement un pur troll pour invoquer certaines réactions, et ce nouveau projet NFT vise à récompenser un tel comportement.

Le projet a notamment le support de VaynerMedia, l’agence de marketing et de médias appartenant au promoteur de NFT et entrepreneur populaire Gary Vaynerchuck.

Outcast Academy est également prévue pour sa première sortie NFT plus tard ce mois-ci, avec une collection de 5 000 avatars NFT qui représentent divers archétypes de lycée tels que les nerds, les jocks et les rebelles.

Le projet déclare qu’il maintient le service public derrière les NFT « silencieux » à ce stade, mais note qu’il construit un « écosystème divertir pour gagner ».

La carte de baseball de la petite ligue symbolique de Muck Zuckerberg

Une carte de baseball de la petite ligue mettant en vedette le fondateur de Meta, Mark Zuckerberg, sera mise aux enchères le 24 septembre via un marché d’objets de collection en ligne.

La carte présente une photo de Zuckerberg âgé de huit ans, enfilant un uniforme de baseball avec une batte à la main. Ces cartes sont généralement fabriquées comme des articles de fantaisie pour les jeunes joueurs de baseball, et Zuckerberg doit avoir signé sa carte et l’avoir donnée à son conseiller de camp à l’époque.

La carte a depuis été frappée en tant que NFT et devrait être vendue aux enchères via le marché des objets de collection en ligne ComicConnect. La vente aux enchères n’est pas sanctionnée par l’homme lui-même.

« Il n’y a rien de semblable à distance. Mark Zuckerberg a eu plus d’impact sur notre culture que tous les joueurs de la MLB et de la NBA réunis – et cette carte est vraiment unique en son genre », a déclaré le copropriétaire de ComicConnect, Stephen Fishler, dans une annonce du 12 septembre.

Étant donné que The Zuck est une figure de division en raison du lancement du géant intrusif pour la vie privée et de l’exploration intensive de données personnelles sur Facebook, il reste à voir quelle demande ce NFT pourrait avoir.

Prêt NFT sur Cardano

Aada Finance, le premier protocole à proposer des services de prêt et d’emprunt NFT sur la blockchain Cardano, propose un concours de primes de bugs de 25 000 $ dans le cadre de son lancement sur le réseau principal le 13 septembre.

Ceux qui peuvent repérer les vulnérabilités critiques des contrats intelligents et fournir des suggestions sur la façon de les corriger recevront une valeur de 25 000 $ de jetons AADA natifs du protocole.

Aada Finance dit qu’elle offrira aux utilisateurs « des prêts et des emprunts entre pairs dans un style de carnet de commandes tout en contrôlant entièrement leurs demandes de prêt et leurs prêts ».

Cependant, la plate-forme peut mettre un certain temps à décoller, car une action NFT notable fait toujours défaut sur Cardano.

Cardano ne figure même pas sur la liste des 16 réseaux NFT les plus vendus selon CryptoSlam, malgré la 16e place Theta générant seulement 117 $ de volume de ventes secondaires au cours des dernières 24 heures.

NFT Lambo suralimentés

Le développeur de voitures de sport de luxe Lamborghini est sur le point de lancer sa deuxième série de NFT ce mois-ci, offrant cette fois une utilité spécifique aux collectionneurs passionnés.

Les passionnés de Lambo qui collectent trois baisses de niveau régulières des NFT de la société ce mois-ci recevront un accès prioritaire à une baisse rare à la fin de ce mois, une heure avant les autres utilisateurs.

Toute personne ayant réussi à collecter huit NFT de niveau rare parmi les gouttes recevra un NFT de niveau or qui lui offre des avantages et des récompenses exclusifs.

Les incitations incluent un fichier Lamborghini GLB qui permet aux hodlers de porter un modèle Lambo « encore à déterminer » dans le Metaverse, des illustrations numériques exclusives de Mitja Borkert, responsable du design chez Lamborghini et une chance de participer à une visite du Sant’Agata de l’entreprise. Siège bolonais.

La première chute NFT de Lamborghini a eu lieu en janvier avec une série de cinq œuvres d’art symbolisées représentant une Lamborghini Ultimae se lançant dans l’espace au-dessus de la Terre. Les NFT se sont finalement vendus en février pour près de 660 000 $ combinés.