Le prix du Shiba Inu se rapproche d’un crash de 25% | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu se rapproche pour retester la ligne de tendance inclinée et le niveau de support de 0,0000118 $.

Une panne de cette confluence pourrait déclencher un crash de 25% à 0,0000093 $.

Bien que les perspectives à court terme soient baissières, la baisse pourrait être suivie d’un rebond de 95 % à 0,0000179 $.

Le prix du Shiba Inu montre une forte adhésion au niveau de support immédiat malgré le récent crash. Les investisseurs doivent cependant être prudents, car dans sa position actuelle, la SHIB pourrait aller dans les deux sens.

Le prix du Shiba Inu manque de volatilité

Le prix du Shiba Inu semble trop ennuyeux pour être négocié sur une période plus courte, car il semble planer sans réfléchir au-dessus du niveau de support de 0,0000118 $. C’est le cas depuis un peu plus d’un mois maintenant, au cours duquel il a créé une série de plus bas légèrement inclinés.

Une ligne de tendance de support peut être tracée à l’aide de ces bas oscillants et coïncide étroitement avec le niveau de support de 0,0000118 $, créant une confluence. Alors que SHIB est sur le point de tester à nouveau cette barrière, cela pourrait également fournir une opportunité de court-circuiter, surtout si elle se brise en dessous.

Dans un tel cas, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix du Shiba Inu déclenche une baisse de 27 % à 0,0000093 $, ce qui est le début d’une zone de déséquilibre, alias Fair Value Gap ((FVG), qui s’étend jusqu’à 0,0000083 $.

Graphique SHIB/USDT sur 1 jour

Entrez: SHIB et le long jeu

Alors que les perspectives à court terme sont sans aucun doute baissières, avec des pièces de monnaie telles que la SHIB, les investisseurs doivent jouer le jeu à long terme. Ainsi, après que le prix du Shiba Inu a revisité le FVG, passant de 0,0000083 $ à 0,0000093 $, les pensées des commerçants peuvent se tourner vers les sommets égaux formés à 0,0000179 $.

Du point de vue des teneurs de marché, la liquidité buy-stop se situant au-dessus des sommets égaux à 0,0000179 $ présente un prochain objectif alléchant. En tant que tel, le FVG pourrait fournir la zone d’achat idéale pour les commerçants qui cherchent à entrer sur le marché et à spéculer sur le prochain mouvement haussier.

Si SHIB reteste 0,0000179 $, cela constituera un gain de 95% et c’est probablement là que la hausse pourrait être plafonnée pour la crypto sur le thème des chiens.

Graphique SHIB/USDT sur 1 jour

Un chandelier quotidien clôturant en dessous de 0,0000087 $ sans reprise rapide menacera ce jeu à long terme. Cependant, une ventilation du 0,0000083 $ invaliderait la thèse haussière et déclencherait potentiellement un crash à 0,0000074 $.