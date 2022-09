Les détenteurs d’Ethereum surveillent la publication de la fourche de preuve de travail Merge | Cryptomonnaie

Le réseau principal de preuve de travail Ethereum aura lieu dans les 24 heures suivant la fusion et l’heure exacte sera annoncée une heure avant le lancement.

Poloniex, Bitfinex, Coinbase ont mis leur poids derrière la blockchain de preuve de travail et ont répertorié l’ETHW fourchu.

Les analystes prédisent une baisse du prix d’Ethereum en dessous de 1 700 $, identifient le niveau de prix comme une opportunité de vente à découvert à l’approche de la fusion.

La poignée de preuve de travail Ethereum, ETHW, a annoncé le hard fork sur Twitter. Le réseau principal ETHW sera en ligne 24 heures après la fusion. Les analystes considèrent la transition vers la preuve de participation comme un catalyseur clé pour le prix d’Ethereum, identifiant une opportunité de vente à découvert au niveau de 1 700 $.

Les partisans d’Ethereum PoW annoncent qu’ils sont prêts pour le hard fork

La poignée Ethereum PoW a tenu les détenteurs d’ETH et la communauté informés de l’avancement de la chaîne de preuve de travail. L’équipe est prête à lancer le réseau principal ETHW 24 heures après la fusion d’Ethereum. Le compte Twitter a annoncé que la communauté serait informée de l’heure exacte du lancement du réseau principal une heure avant l’événement.

Le tweet dit :

Le réseau principal ETHW se produira dans les 24 heures suivant la fusion. L’heure exacte sera annoncée 1 heure avant le lancement avec un compte à rebours, et tout, y compris le code final, les fichiers binaires, les fichiers de configuration, les informations sur les nœuds, le RPC, l’explorateur, etc., sera rendu public lorsque le temps sera écoulé.

Le fork Ethereum PoW est la clé de l’écosystème car la fusion réduit le flux de revenus des mineurs, à moins qu’ils n’abandonnent leur matériel minier et adoptent le jalonnement sur la nouvelle blockchain. Cela a entraîné une rupture entre les deux sections de la communauté Ethereum. Les principaux échanges de crypto-monnaie Poloniex, Bitfinex et Coinbase ont étendu la prise en charge de la blockchain ETHW et répertorié le jeton sur leur plate-forme. Depuis son introduction en bourse le 8 août, le prix de l’ETHW a baissé de 48 % à 29,52 $.

La poignée ETHW a informé les utilisateurs comment se qualifier pour les jetons airdrop. Retirer l’ETH des applications fournissant des liquidités, des plates-formes de prêt et de jalonnement DeFi vers un portefeuille Ethereum est le moyen de recevoir des jetons fourchus.

Les analystes prédisent une baisse du prix d’Ethereum

Les analystes ont évalué la tendance des prix d’Ethereum et ont prédit une baisse de l’ETH. Big Cheds, un analyste et commerçant de cryptomonnaie, pense que l’ETH pourrait chuter en dessous de 1 700 $. L’analyste considère que le niveau de 1 700 $ est une opportunité de vente à découvert idéale pour les traders d’Ethereum.

Tableau des prix ETH-USD