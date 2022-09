Le nouveau chef de l’opposition du Canada est un Bitcoiner | Cryptomonnaie

Le politicien canadien et célèbre défenseur de la cryptomonnaie, Pierre Poilievre, a pris la tête du Parti conservateur du Canada, qui semble prêt à donner du fil à retordre à l’administration actuelle lors des prochaines élections fédérales.

Le politicien pro-crypto aurait remporté la direction du Parti conservateur du Canada lors d’une victoire écrasante le 10 septembre, obtenant 68,15% des points électoraux à gagner et dépassant de loin son adversaire le plus proche, Jean Charest, qui n’a obtenu que 16,07% du voter.

Poilievre est membre du Parti conservateur depuis 2003, premier élu aux élections de 2004. Depuis, il a été député pendant sept mandats et a occupé divers postes, notamment celui de ministre fantôme des Finances et de ministre de l’Emploi et du Développement social.

Poilievre est connu comme un partisan de la crypto et du Bitcoin (BTC), prônant une plus grande liberté financière grâce aux jetons, aux contrats intelligents et à la finance décentralisée.

Sa dernière nomination indique que les Canadiens pourraient éventuellement voter pour un chef pro-crypto lors des prochaines élections fédérales – qui auront lieu le ou avant le 20 octobre 2025 pour déterminer le 45e Premier ministre canadien.

Plus tôt cette année, Poilievre a exhorté le public canadien à voter pour lui en tant que chef afin de « faire du Canada la capitale mondiale de la blockchain ».

En mars, la chaîne YouTube BITCOIN a publié une vidéo de Poilievre dans un restaurant Tahinis lors de sa campagne électorale à la direction parlant de son support à la crypto, en disant : « Nous devons garder les crypto-monnaies légales ».

Les gens devraient avoir la liberté de choisir une autre monnaie. Si le gouvernement va abuser de notre argent, nous devrions avoir la liberté d’utiliser d’autres espèces de meilleure qualité.

Il a également brièvement parlé d’idées pour simplifier les taxes, les règles et les règlements sur la cryptomonnaie afin qu’il y ait une loi cohérente à travers le Canada.

Dans la même vidéo, il a acheté du shawarma au poulet en utilisant le Lightning Network.

Cependant, Poilievre a offert très peu de détails sur la façon dont son parti mettrait en œuvre la réglementation et l’adoption de la cryptomonnaie s’il renversait le parti libéral de l’actuel premier ministre Justin Trudeau.

Le Parti conservateur du Canada détient actuellement 16 sièges sur 105 au Sénat et 119 sur 338 à la Chambre des communes, tandis que le gouvernement libéral de Trudeau a un gouvernement minoritaire avec 160 sièges à la Chambre des communes.

Pour former un gouvernement majoritaire, il faut au moins 170 sièges à la Chambre des communes.

Le Canada a fait son incursion dans l’espace mondial des actifs numériques lorsque son Parlement a adopté une loi nationale sur les monnaies numériques en 2014.

Le Conseil canadien de réglementation a également créé un nouveau dossier de préenregistrement pour les plates-formes cryptomonnaies en août de cette année.

Seul un nombre relativement restreint de Canadiens détiennent actuellement des BTC, selon la Revue du système financier de la Banque du Canada publiée en juin 2022 – environ 13 % des Canadiens en détiennent en 2021, contre 5 % en 2020.