First mover Asia: Bitcoin n’a pas touché le fond, selon les données | Cryptomonnaie

Des prix

Bitcoin (BTC) : 22 176 $ + 1,9 %.

Éther (ETH) : 1 698 $ -2,4 %.

Clôture quotidienne du S&P 500 : 4 110,41 +1,1 %.

Or : 1 732 $ l’once troy + 0,9 %.

Clôture quotidienne du rendement du Trésor à dix ans : 3,36 % +0,04.

Bitcoin et Ether empruntent des chemins différents dans le commerce du lundi.

Le trading du lundi a offert une histoire de deux cryptos.

Le bitcoin a augmenté mais l’éther a chuté un jour avant la publication de la dernière lecture de l’inflation américaine et trois jours avant le lancement de la fusion.

BTC se négociait récemment à environ 22 200 $, en hausse de près de 2 % au cours des dernières 24 heures. La plus grande crypto-monnaie en valeur marchande a dépassé 22 000 $ tôt lundi, alors que l’appétit des investisseurs pour les investissements plus risqués revenait.

Ether a récemment plongé de plus de 2% par rapport à la veille pour s’échanger juste en dessous de 1 700 $ après avoir dépassé ce seuil dimanche soir. Les investisseurs continuent de surveiller la fusion attendue de jeudi, la refonte technologique de la blockchain Ethereum qui fera passer son protocole de la preuve de travail à une preuve de participation plus économe en énergie.

Dans un e-mail, l’analyste principal du marché d’Oanda, Edward Moya, a attribué les chemins différents des deux cryptos à la réaction de « vendre l’événement » de certains commerçants. « Il semble qu’une partie des prises de bénéfices avec Ethereum profite à Bitcoin et à d’autres paris cryptomonnaies blockchain tels que Cardano, Solana et Polkadot », a déclaré Moya.

Moya a ajouté avec optimisme que « beaucoup sont encore sceptiques quant à un rebond de la crypto en septembre, mais si l’action des prix ne tourne pas vers le sud ici, les traders dynamiques pourraient déclencher une hausse décente ».

La plupart des autres principaux cryptos étaient récemment dans le rouge, avec ADA et CRO tous deux en baisse de plus de 3 % au cours des dernières 24 heures, mais SOL en hausse de plus de 3 %.

Les gains antérieurs de Cryptos ont suivi les marchés boursiers, qui ont poursuivi une mini séquence de victoires avec le Nasdaq, le S&P 500 et le Dow Jones Industrial Average, qui ont tous grimpé de plus d’un point de pourcentage. Les investisseurs se sont sentis plus optimistes quant à la perspective d’un indice des prix à la consommation (IPC) positif mardi, montrant que la dynamique de l’inflation continue de s’affaiblir. Le consensus s’attend à un IPC égal ou inférieur au chiffre de 8,5 % de juillet. D’autres indicateurs, y compris les chiffres de l’emploi, sont restés solides, suggérant que l’économie réalisera l’atterrissage en douceur espéré par la banque centrale américaine. Les marchés d’actifs pourraient également réagir positivement à la contre-offensive réussie de l’Ukraine dans sa guerre contre la Russie et à la perspective d’une baisse de l’activité macroéconomique.

« Le début de la semaine de négociation était censé être entièrement consacré au rapport sur l’inflation d’août, mais l’élan soudain de Kyiv fait que beaucoup espèrent que ce moment sera un tournant avec la guerre contre la Russie », a écrit Moya, bien qu’il ait noté de manière inquiétante que « la stratégie de la Russie peut maintenant passer à l’attaque d’infrastructures civiles, ce qui pourrait entraîner des pannes d’électricité généralisées et ralentir les mouvements de contre-offensive actuels. »

Dans l’actualité cryptomonnaie, le géant des services financiers Fidelity envisage de laisser les clients de courtage individuels échanger des bitcoins (BTC), a rapporté le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec la situation. L’initiative offrirait la dernière preuve de l’intérêt croissant des entreprises de services financiers traditionnels pour l’espace crypto.

Plus tôt dans la journée, l’échange de crypto Huobi a annoncé qu’il supprimerait sept jetons, dont Monero et Zcash.

Dans une interview sur le programme First Mover TV de CoinDesk, l’économiste en chef des protocoles décentralisés de la société de logiciels ConsenSys, a déclaré que les crypto-monnaies réagissent à des événements externes similaires à d’autres actifs plus risqués. « L’histoire de l’environnement macroéconomique est que s’il permet aux consommateurs d’avoir un budget plus important – et certainement l’environnement COVID l’était – ils sont plus susceptibles de prendre des risques, ils sont plus susceptibles d’utiliser Web3 et d’essayer de nouveaux protocoles », il a dit. « Et s’ils sont compressés et qu’ils sont beaucoup plus préoccupés par le remboursement de leurs hypothèques ou de leurs loyers, ils auront moins de budget discrétionnaire. Et donc cela va être préjudiciable pour les prix de la crypto à court terme. »