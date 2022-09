Le prix d’ApeCoin peut-il grimper à 6 $ après un démarrage explosif ? | Cryptomonnaie

Le prix de l’ApeCoin a augmenté de 27 % après avoir rompu la formation d’un coin en baisse le 9 septembre.

APE a recommencé son ascension et envisage un nouveau test de 6 $ pour combler le déséquilibre.

Une clôture quotidienne en chandelier en dessous de 4,28 $ invalidera la thèse haussière de l’APE.

Le prix d’ApeCoin a connu une tendance à la hausse massive tandis que certains altcoins ont du mal à casser plus haut. La récente montée en flèche de l’APE survient après sa cassure d’une configuration haussière. Cette accélération pourrait s’étendre un peu plus haut afin de combler le déséquilibre à la hausse.

Le prix ApeCoin fonctionne sur les fumées mais avec motivation

Le prix de l’ApeCoin a formé trois creux inférieurs et deux sommets inférieurs, créant une tendance à la baisse entre la mi-août et le début septembre. Bien que la configuration prévoyait une hausse de 11 % à 5,12 $, l’APE a explosé le 9 septembre et a augmenté d’environ 30 % au cours des trois jours suivants ou moins.

En conséquence, le prix ApeCoin a atteint les objectifs de 5,12 $ et 5,50 $ mentionnés dans la publication précédente. Après avoir créé un sommet local à 5,81 $, APE a reculé de 10 % et a formé une base, permettant aux acheteurs de récupérer.

Le retour de ce recul a permis au prix d’ApeCoin de remonter de 10 % au cours des 12 dernières heures et oscille actuellement autour de 5,75 $. Une extension de ce mouvement retestera probablement le niveau psychologique de 6 $ et comblera l’inefficacité connue sous le nom d’écart de juste valeur (FVG).

C’est à ce niveau que l’APE formera un sommet local et se préparera à un éventuel retracement, mais les conditions du marché détermineront où va le prix de l’ApeCoin à partir de là.

Graphique APE/USDT sur 12 heures

D’un autre côté, si le prix d’ApeCoin ne parvient pas à produire un plus haut plus élevé et reteste 6 $, cela indiquera qu’il n’y a pas assez d’élan haussier. Dans un tel cas, APE est susceptible de retracer à nouveau pour récupérer sa force.

Si l’APE produit un chandelier quotidien proche du creux de 5,23 $, cela créera un creux plus bas et invalidera la thèse haussière. Ce développement pourrait voir le prix d’ApeCoin chuter à des niveaux de support de 5 $ et 4,95 $.