Ubisoft se calme sur les NFT et la blockchain, dit qu’il est en « mode recherche » | Cryptomonnaie

Le PDG d’Ubisoft, Yves Guillemot, semble revenir sur une partie de l’enthousiasme de l’entreprise pour les NFT, des mois après avoir reçu un fort recul pour son projet NFT Quartz.

Yves Guillemot, le PDG du géant français du jeu Ubisoft semble avoir refroidi la rhétorique derrière le projet de jeu NFT Quartz de la société, notant dans une récente interview qu’il était simplement en « mode recherche » concernant les intégrations technologiques Web3.

C’est une approche relativement différente des autres dirigeants d’Ubisoft dans le passé, y compris le directeur financier Frédérick Duguet qui a déclaré en octobre que les intégrations de la blockchain permettront aux utilisateurs de posséder et de gagner du contenu et que l’entreprise veut « être l’un des acteurs clés ici ».

Lors d’une interview du 10 septembre avec gamesindustry.biz, Guillemot semble revenir sur certains de ces commentaires, soulignant qu’à ce stade, Ubisoft cherche principalement à découvrir comment les NFT peuvent être appliqués aux jeux et s’ils profiteront ou non aux joueurs.

« Nous sommes vraiment sur le cloud, sur la nouvelle génération de voxels, et nous examinons toutes les fonctionnalités du Web3. Nous avons récemment testé quelques éléments qui nous donnent plus d’informations sur la façon dont il peut être utilisé et sur ce que nous devrions faire dans l’univers des jeux vidéo », a-t-il dit, ajoutant que :

Nous sommes donc en train de tester certains jeux, et nous verrons s’ils répondent vraiment aux besoins des joueurs. Mais nous sommes encore en mode recherche, je dirais.

Ubisoft a annoncé sa première incursion dans les NFT en décembre, après avoir lancé une version bêta d’Ubisoft Quartz, visant à offrir aux joueurs des NFT jouables qui pourraient être utilisés dans des jeux tels que Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint.

Cette décision a été vivement repoussée par certains membres de la communauté des joueurs qui détestent les NFT, certains accusant l’entreprise de « tirer » chaque centime possible de ses franchises de jeux populaires en introduisant les NFT dans le mélange.

Nicolas Pouard, vice-président du Strategic Innovations Lab d’Ubisoft, a défendu les efforts NFT de l’entreprise en janvier, déclarant : « Je pense que les joueurs ne comprennent pas ce qu’un marché secondaire numérique peut leur apporter. »

Réfléchissant au déploiement du NFT d’Ubisoft, Guillemot dit que l’entreprise n’a finalement pas communiqué assez efficacement l’approche de l’entreprise vis-à-vis du projet.

« Nous n’étions probablement pas bons pour dire que nous faisions des recherches », a-t-il dit, ajoutant que « nous aurions dû dire que nous y travaillions, et quand nous aurons quelque chose qui vous apportera un réel avantage, nous vous l’apporterons ».

Le PDG d’Ubisoft a également été interrogé sur les impacts environnementaux de la technologie blockchain, ce qui est souvent souligné par les joueurs qui confondent généralement les chaînes de preuve de travail (PoW) énergivores comme la norme de l’industrie pour tous les projets.

Guillemot a noté que bien qu’il soit « très prudent » sur les impacts environnementaux du secteur, il est optimiste que ces problèmes seront résolus avec le temps.