Le prix Crypto.com tente un rallye de 20% sans chasser les arrêts de vente | Cryptomonnaie

Le prix de Crypto.com a produit un sommet plus élevé dans le but de déclencher un rallye de 20 %.

La hausse pourrait s’inverser après une hausse de 12 % en raison des arrêts de vente non perçus en dessous de 0,1080 $ et 0,0985 $.

Une clôture quotidienne en chandelier au-dessus de 0,1080 $ invalidera la thèse haussière du CRO.

Le prix de Crypto.com a suivi une tendance haussière entre le 7 et le 10 septembre alors que le prix du Bitcoin a explosé en raison d’une résurgence haussière. Cependant, à mesure que les traders s’épuisent, BTC ralentit et les altcoins, y compris CRO, subissent également un léger coup.

Le prix Crypto.com prêt à affronter le test

Le prix de Crypto.com oscille entre 0,0985 $ et 0,1950 $, avec le point médian à 0,1460 $. Bien que le CRO ait produit des creux égaux à 0,1080 $ et ait augmenté de 15 %, le recul n’a été que de 4 %, laissant les arrêts de vente non perçus.

Quoi qu’il en soit, le mouvement de 15 % a créé un sommet plus élevé par rapport au sommet du swing du 6 septembre à 0,122 $. Ce changement de structure de marché haussier stipule que le prix de Crypto.com devrait augmenter après le recul en cours.

Du point de vue des teneurs de marché, le prix de Crypto.com pourrait viser le sommet du 26 août à 0,1330 $, soit environ 12 %. Dans un cas très haussier, le CRO pourrait atteindre 0,1420 $ après une hausse de 19,5 %.

Quoi qu’il en soit, un mouvement de 12% à 19% pourrait se préparer pour CRO et la seule façon dont ce scénario se produira est avec le support du prix Bitcoin.

Graphique CRO/USDT sur 1 jour

Alors que les choses s’améliorent pour le prix de Crypto.com, les perspectives haussières sont dérivées de la récente montée en puissance de Bitcoin. Si la grande crypto fait demi-tour, CRO suivra. Par conséquent, un chandelier quotidien proche des creux égaux formés à 0,1080 $ invalidera la thèse haussière du CRO.

Dans un tel cas, le prix de Crypto.com pourrait balayer la fourchette à 0,0985 $ pour collecter la prochaine série d’arrêts de vente.