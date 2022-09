Calendrier de la fourchette de preuve de travail Ethereum publié | Cryptomonnaie

Le fork aura lieu 24 heures après la fusion, selon un fil Twitter @EthereumPoW.

Le fork de preuve de travail d’Ethereum aura lieu 24 heures après la fusion, selon un fil publié lundi sur le fil Twitter @EthereumPoW.

Le fil n’a pas précisé d’heure précise, affirmant que cette information « serait annoncée 1 heure avant le lancement avec un compte à rebours ». La fusion devrait avoir lieu jeudi.

« … Tout, y compris le code final, les fichiers binaires, les fichiers de configuration, les informations sur les nœuds, le RPC, l’explorateur, etc., sera rendu public lorsque le temps sera écoulé », a déclaré le fil.

Le réseau principal ETHW commencera à « la hauteur de bloc du bloc Merge ‘plus’ 2048 blocs vides » pour s’assurer que le chainID se convertit en 10001 et que « la chaîne est la plus longue… d’ETHW.

Le bloc de fusion +2049 sera le premier à noter toutes les transactions sur ETHW. « Les récompenses de bloc pour les blocs vides seront dirigées vers le portefeuille multi-sig 1559 », indique le fil.

The Merge est une refonte technologique de la blockchain Ethereum qui fera passer son protocole de la preuve de travail à la preuve de participation. Les partisans de la fusion affirment que le changement rendra la blockchain plus rapide et plus économe en énergie.

Certains des mineurs d’Ethereum – ceux qui utilisent des ordinateurs pour traiter et valider les transactions sur le réseau actuel de preuve de travail (PoW) – prévoient de maintenir l’ancien réseau opérationnel.

Le réseau bifurqué ressemblera à Ethereum, mais ce ne sera qu’un squelette de la vraie chose, avec des applications et des jetons flottant sans utilisation ni valeur.

Justin Sun est une pom-pom girl du jeton EthereumPOW (ETHW), mais des questions subsistent quant à la quantité de traction qu’il peut éventuellement obtenir lorsqu’il est confronté à l’Ethereum Classic déjà établi qui maintient PoW. La capitalisation boursière et les volumes d’échanges auront la réponse à cette question dans quelques semaines.