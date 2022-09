Tokénisation des actifs illiquides pour atteindre 16 milliards de dollars d’ici 2030 – Rapport | Cryptomonnaie

Une grande partie de la richesse mondiale est aujourd’hui enfermée dans des actifs illiquides, notent les auteurs du rapport.

La taille totale des actifs illiquides symbolisés, y compris l’immobilier et les ressources naturelles, pourrait atteindre 16,1 billions de dollars d’ici 2030, selon le Boston Consulting Group (BCG).

Dans un rapport récemment publié par le BCG et l’échange numérique pour les marchés privés ADDX, des auteurs, dont le directeur général du BCG, Sumit Kumar, et le co-fondateur d’ADDX, Darius Liu, ont noté qu' »une grande partie de la richesse mondiale est aujourd’hui enfermée dans des actifs illiquides ».

Selon le rapport, les actifs illiquides comprennent les actions pré-IPO, l’immobilier, la dette privée, les revenus des petites et moyennes entreprises, l’art physique, les boissons exotiques, les fonds privés, les obligations de gros et bien d’autres.

Les raisons de cette illiquidité des actifs sont attribuées à des facteurs tels que l’abordabilité limitée pour les investisseurs de masse, le manque d’expertise en gestion de patrimoine, l’accès limité – comme lorsque les actifs sont limités aux cliques d’élite (dans le cas des beaux-arts et des voitures anciennes), les obstacles réglementaires, et d’autres scénarios dans lesquels les utilisateurs ont des difficultés à acquérir ou à échanger un actif.

La tokenisation des actifs en chaîne pourrait résoudre ce problème, un marché qui a dépassé 2,3 milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre 5,6 milliards de dollars d’ici 2026, selon le rapport.

Les auteurs ont ajouté qu’au cours des deux dernières années seulement, le volume mondial des échanges quotidiens d’actifs numériques est passé de 30 milliards d’euros en 2020 à 150 milliards d’euros en 2022, notant qu’il « est encore minuscule par rapport au potentiel total d’actifs illiquides à jeton dans le monde. »

D’ici 2030, les auteurs prévoient que l’opportunité de tokenisation des actifs en chaîne atteindra 16,1 billions de dollars – composée en grande partie d’actifs financiers (tels que les polices d’assurance, les pensions et les investissements alternatifs), la valeur nette de la propriété et d’autres actifs symboliques, tels que les projets d’infrastructure, les flottes automobiles et les brevets.

Tokénisation des actifs illiquides mondiaux d’ici 2030. Source : Boston Consulting Group

Les auteurs ont également noté qu’il s’agissait d’une « prédiction très prudente » et que dans le meilleur des cas, la tokenisation des actifs illiquides mondiaux pourrait atteindre 68 000 milliards de dollars.

Cependant, le potentiel des actifs symboliques différera d’un pays à l’autre en raison des différents cadres réglementaires et tailles de classes d’actifs.

À Singapour, l’Autorité monétaire a récemment lancé le Project Guardian, un pilote de tokenisation d’actifs basé sur la blockchain qui explorera les applications de finance décentralisée (DeFi) sur les marchés de financement de gros en établissant un pool de liquidités d’obligations et de dépôts tokenisés pour exécuter les processus d’emprunt et de prêt sur- chaîne.

Outre Singapour, l’émission de jetons est réglementée à Hong Kong, au Japon, dans l’Union européenne, au Royaume-Uni, aux États-Unis, aux Émirats arabes unis, en Allemagne, en Autriche et en Suisse.

Parmi les autres auteurs du rapport figurent le chef de projet du BCG Rajaram Suresh, le directeur associé Bernhard Kronfellner et le consultant du BCG Aaditya Kaul, notant :

« La tokenisation des actifs en chaîne offre une opportunité d’éviter bon nombre de ces obstacles à l’illiquidité des actifs ainsi que la modalité actuelle de fractionnement traditionnel. »

L’immobilier peut faire partie des actifs illiquides qui pourraient bénéficier de la tokenisation, les investisseurs recherchant des investissements soutenus par des actifs du monde réel dans DeFi.

Cointelegraph Research Terminal a révélé que les actifs immobiliers représentent plus de 40 % du pipeline de certains fournisseurs de technologie, ce qui en fait l’un des principaux secteurs pour les offres de jetons de sécurité.

Plus tôt ce mois-ci, la plateforme d’investissement dans les actifs numériques Zerocap a annoncé que les entreprises de l’Australian Securities Exchange (ASX) pourraient être en mesure de négocier des obligations, des actions, des fonds ou des crédits carbone tokenisés après un essai de preuve de concept réussi.