LUNA bondit de 229 % alors que Terra continue de concrétiser sa promesse de développement durable | Cryptomonnaie

Terra a annoncé que la société avait complètement remanié son site Web aux petites heures du 13 septembre.

Malgré une hausse stupéfiante de 229 % cette semaine, LUNA corrige 30 % + sur le graphique journalier.

La volatilité excessive du marché peut finir par anéantir toute la croissance enregistrée au cours des sept derniers jours.

Le tristement célèbre écosystème Terra, qui a déclenché l’effondrement du marché il y a quatre mois, tente de faire un retour, et à première vue, il y a des signes positifs visibles, soutenus par l’optimisme des investisseurs.

Terra crée une tempête sur les cartes

Pendant près de trois mois consécutifs, LUNA de Terra 2.0 devait être consolidé sous la barre des 3 $ comme n’importe quel autre, et chaque hausse a été invalidée peu de temps après. Cependant, la semaine dernière, LUNA a grimpé en flèche de près de 230 %, propulsé par une hausse en une seule journée de 188,72 % le 9 septembre.

Les 72 heures suivantes ont commencé à inquiéter les détenteurs de LUNA alors que la crypto-monnaie commence à retomber, perdant environ 33,3 % sur la même durée.

Tableau des prix LUNA sur 24 heures

Au moment de la rédaction de cet article, le prix de LUNA devait noter quelques corrections supplémentaires car l’altcoin revient à la normale après avoir été suracheté. Étant donné que, par nature, aucun développement majeur n’a eu lieu récemment, cette pression d’achat soudaine ne peut être attribuée qu’au FOMO parmi les investisseurs, qui a favorisé la hausse.

L’exemple le plus proche d’un développement observé dans le cas de Terra a été la refonte du site Web, où Terra a ajouté les fonctionnalités du portail de l’écosystème et du manuel des développeurs. Terra se concentre également sur son portefeuille Terra via ce site Web, en tweetant,

3/ Nous souhaitons également que le processus de configuration d’un portefeuille Terra soit une expérience transparente. Nous avons donc créé un guide étape par étape simple et l’avons mis en évidence sur tout le site. Désormais, les nouveaux utilisateurs peuvent configurer leur premier portefeuille en quelques minutes seulement https://t.co/HRJt36pcgj — Terra Propulsé par LUNA (@terra_money) 12 septembre 2022

Le bon moment pour entrer ?

Cette question aurait eu une réponse beaucoup plus favorable il y a quatre jours lorsque Terra se préparait à monter en flèche, mais pour le moment, elle va très probablement faire face à des fluctuations de prix puisque la volatilité sur LUNA a augmenté de 500 % cette semaine.

Graphique de volatilité LUNA

Comme le montre le graphique, il s’agit de la volatilité la plus élevée enregistrée en près de trois mois, c’est pourquoi il est conseillé de s’abstenir de se lancer directement dans l’investissement dans LUNA, du moins pas tant qu’il n’a pas trouvé une certaine stabilité.