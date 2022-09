Ether pourrait « inévitablement » devenir une réserve de valeur après la fusion d’Ethereum, selon l’économiste de Consensys | Cryptomonnaie

Lex Sokolin, économiste en chef des protocoles décentralisés chez ConsenSys, a rejoint le « First Mover » de CoinDesk TV pour expliquer pourquoi l’éther pourrait être considéré comme une réserve de valeur alors que les utilisateurs réguliers et institutionnels misent leurs jetons sur le réseau.

La fusion historique d’Ethereum pourrait changer la façon dont son jeton natif, l’éther (ETH), est utilisé, selon Lex Sokolin, économiste en chef des protocoles décentralisés chez la société de logiciels ConsenSys.

« Une assez grande partie des gens vont jalonner leur ETH dans le protocole pour sécuriser le protocole », a déclaré Sokolin à « First Mover » de CoinDesk TV lundi. « Ce qui, dans un sens, va inévitablement transformer au moins certains ETH en une réserve de valeur à l’intérieur du réseau. »

Ethereum devrait passer d’une preuve de travail (PoW) à un protocole plus rapide et moins énergivore appelé preuve de participation (PoS) en quelques jours.

Sokolin, qui se concentre sur les domaines de la finance décentralisée et des organisations autonomes (DAO), a déclaré que l’utilisation d’Ethereum comme garantie dans DeFi suggère qu’il y a ceux qui « soutiennent certainement l’ETH en tant que réserve de valeur, un actif de type monétaire à ultrasons ».

Sokolin a ajouté que l’ETH n’est pas seulement « utilisé pour alimenter le protocole », mais qu’il est également souvent utilisé comme « une unité de compte pour toutes sortes de biens et de NFT à l’intérieur du Web 3 ». Les NFT sont connus sous le nom de jetons non fongibles et donnent aux collectionneurs la propriété des articles numériques dans lesquels ils ont acheté.

« Il a ces deux fonctions », a déclaré Sokolin. « La fonction de monnaie saine ainsi que la fonction de réserve de valeur. »

À court terme, Sokolin prédit que le taux de croissance de l’ETH sera supérieur à celui du bitcoin.

« Ce qui me passionnerait en ce qui concerne Bitcoin serait de voir plus de Bitcoin incorporé dans Web 3, probablement par le biais de ponts ou de rap », a déclaré Sokolin. « Et s’il pouvait être utilisé comme garantie à l’intérieur du Web 3, ce serait encore plus puissant. »