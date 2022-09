Le prix de Solana augmente, mais les commerçants doivent être prudents pour ces raisons | Cryptomonnaie

Le prix de Solana a augmenté de 25 % depuis la liquidation du 7 septembre.

Le volume des prix SOL est encore relativement faible par rapport à la tendance haussière précédente au cours de l’été.

Une brèche au-dessus de 48,42 $ pourrait être le catalyseur d’une course haussière beaucoup plus importante ciblant 90 $.

Le prix de Solana montre des signaux optimistes au milieu du dernier ralentissement. Pourtant, il reste encore quelques obstacles à franchir avant d’appeler en toute confiance à la prochaine course haussière.

Le prix Solana est presque là

Le prix de Solana montre des représailles applaudies après avoir baissé de 40% depuis les derniers jours d’août. Le prix SOL a récupéré 25% de sa valeur marchande perdue depuis le 7 septembre. Les haussiers ont imprimé des bougies engloutissantes haussières consécutives. Si les représailles haussières se poursuivent, une tendance haussière beaucoup plus importante pourrait se dérouler.

Le prix Solana est actuellement vendu aux enchères à 37,32 $. Un outil de retracement de Fibonacci entourant le plus haut de l’été à 48,42 $ et le plus récent bas de swing à 29,91 $ suggère que les haussiers ont conquis 50 % de la tendance baissière. De forts niveaux de résistance devraient apparaître près du prix actuel et du niveau de 61,8 % de Fib à 40,42 $. Ainsi, appeler à la fin de la tendance baissière peut être trop tôt et ambitieux à l’heure actuelle. Le profil de volume confond l’appel à la prudence car la tendance haussière montre moins de volume que le précédent rallye estival.

SOL USDT

La confirmation la plus sûre d’une invalidation de la thèse baissière est une brèche au-dessus du plus haut de l’été à 48,42 $. Si les haussiers dépassent ce niveau, un rallye plus important pourrait commencer à cibler le niveau de 261,8 % de Fib à 90 $. Une telle décision entraînerait une augmentation de 180% par rapport au prix actuel de Solana.

