La Banque centrale de Norvège exploite l’infrastructure d’Ethereum pour développer sa CBDC | Cryptomonnaie

Pour de nombreux gouvernements, les monnaies numériques de la banque centrale (CBDC) sont devenues la solution soit pour traiter entièrement les cryptos, soit pour renforcer leur position dans l’espace vis-à-vis de la technologie blockchain. La Norvège, qui appartient à cette dernière catégorie, construit sa monnaie numérique sous l’influence du deuxième plus grand réseau de crypto-monnaie au monde.

Plus tôt cette semaine, Nahmii AS, un protocole de mise à l’échelle de couche 2 pour Ethereum, a annoncé que le code source du bac à sable CBDC, en cours de développement pour la Banque centrale de Norvège, a été mis à la disposition du public.

S’appuyant sur l’indication antérieure de la Norges Bank selon laquelle Ethereum était la technologie de base sur laquelle repose la CBDC du pays, le nouveau code source a mis en évidence les opérations actuelles qui peuvent être menées sur le réseau de test.

L’environnement sandbox permet actuellement de tester les cas d’utilisation de base de la gestion des jetons, qui incluent la création, le burning et le transfert de jetons ERC-20.

Parlant de l’avenir, le blog de Nahmii AS a lu,

« Le développement ultérieur du bac à sable comprend des cas d’utilisation plus complexes et intéressants, tels que les paiements par lots, les jetons de sécurité et les ponts. Cela implique un travail de contrat intelligent personnalisé, ainsi qu’un développement frontal supplémentaire.