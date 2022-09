Prédiction des prix des crypto-monnaies : Cardano, Ethereum et Bitcoin – American Wrap 12 septembre | Cryptomonnaie

Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : vos valises sont-elles prêtes pour la saison FOMO ? pt.2

Le marché de la crypto-monnaie montre un potentiel prometteur pour plus de gains à venir. Des niveaux clés ont été identifiés. Bitcoin maintient une forte tendance haussière tout au long du week-end alors que le volume continue d’affluer sur le marché. Le prix Ethereum montre une force haussière alors que le prix cible 2 000 ETH. Le prix d’ondulation sous-performe. Un double scénario est dans les cartes dont les investisseurs doivent être conscients.

Comment échanger des jetons LUNA2, LUNC et XEC pour la semaine prochaine

Une brève analyse technique et en chaîne sur quelques cryptos. Ici, les analystes de Netcost-Security évaluent où pourraient aller ensuite certains des cryptos les plus en vogue du marché.

Prix ​​​​Cardano: Ce niveau critique pourrait alimenter un rallye massif en ADA

Un récent rapport publié par la Maison Blanche vise à comprendre l’impact des crypto-monnaies sur le changement climatique. Le rapport a révélé que Cardano est l’une des plus grandes chaînes de blocs de preuve de participation au monde, en termes de consommation d’électricité et d’évaluation du marché.