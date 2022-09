Prédiction du prix du Dogecoin : un rallye de 20 % avant que la prochaine chute ne se produise | Cryptomonnaie

Le récent mouvement de tendance haussière de Dogecoin a le potentiel de conquérir 20 % supplémentaires de gains.

Pourtant, la résistance proche de 0,08 $ a peut-être été le catalyseur d’une baisse beaucoup plus importante du prix DOGE.

Des niveaux clés ont été identifiés pour les scénarios haussier et baissier.

Le prix Dogecoin reconquiert la limite de 0,06 $ et a le potentiel de grimper dans la zone médiane de 0,07 $. Néanmoins, les investisseurs doivent être conscients d’un scénario baissier beaucoup plus important en cours.

Le prix Dogecoin riposte

Le prix du Dogecoin a rebondi de manière impulsive après être tombé sous la barre des 0,06 $ au cours de la première semaine de septembre. La vague de contre-tendance impulsive se consolide au-dessus des moyennes mobiles exponentielles sur 8 jours et sur 21 jours, ce qui est un signal optimiste pour la pièce de monnaie préférée des chiens au monde.

Le prix Dogecoin est actuellement vendu aux enchères à 0,063 $. Un outil de retracement de Fibonacci entourant le plus haut de l’été à 0,089 $ et le plus bas de septembre à 0,05 $ montre que la vague impulsive actuelle n’est qu’un retracement de 23,6 %. Sur la base des méthodes Elliot Wave et Fibonacci, le prix DOGE pourrait continuer à se rallier vers le niveau de retracement de 61,8 % à 0,075 $ dans les prochains jours.

Une telle décision entraînerait une augmentation de 20 % par rapport à la valeur marchande actuelle.

Graphique DOGE USDT sur 8 heures

Néanmoins, les investisseurs doivent se rappeler que bien que le rallye à contre-tendance soit un bon régal pour les yeux, la résistance DOGE près de 0,089 $ était assez importante en termes de volume et d’évolution des prix. Le prix DOGE n’a pas encore correspondu à l’assaut baissier en termes de volume ou de tailles de chandeliers.

Ainsi, la thèse de la tendance baissière globale évoquée le mois dernier est toujours d’actualité. Une rupture du plus bas de septembre à 0,057 $ pourrait déclencher une baisse de 20 %, ciblant le plus bas du 18 juin à 0,049 $. L’invalidation de la thèse baissière est une rupture du plus haut d’août à 0,089 $. Si les haussiers peuvent conquérir ce niveau, ils pourraient induire un environnement de marché favorable ciblant 0,21 $, entraînant une augmentation de 250 % par rapport au prix actuel du Dogecoin.

