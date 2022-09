Le prix de Tezos lance une contre-attaque haussière, alors que l’Ukraine remporte une victoire contre la Russie | Cryptomonnaie

Le prix de Tezos bondit de plus de 1% dans les échanges européens et devrait poursuivre son rallye lors de la session américaine.

Le prix du XTZ bondit grâce aux nouvelles positives de l’Ukraine qui gagne un territoire massif de la Russie.

Les traders réservent une victoire technique sur les graphiques commerciaux reflétant la victoire psychologique sur le champ de bataille.

Le prix de Tezos (XTZ) devrait encore bondir de 1 % ou plus et enregistrer un sixième gain consécutif, ce qui en fait le rallye le plus rentable depuis juin. L’euphorie vient des nouvelles que l’Ukraine a gagné plusieurs villes et régions importantes contre une chute soudaine des délits russes. Si l’ambiance positive persiste, attendez-vous à voir une autre jambe plus haut dans Tezos en s’opposant à 1,90 $.

Drapeau des usines de prix XTZ au-dessus de la zone technique

Le prix de Tezos voit les haussiers réussir leur plan de trading alors que lundi a vu une ouverture quotidienne au-dessus de l’importante moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours et un pivot mensuel autour de 1,66 $. Avec ce mouvement clé et cette poursuite vers le haut, la zone semble être fermement sécurisée par les traders. Un autre rallye semble accordé et dépendra du support des deux niveaux susmentionnés.

Le prix XTZ est déjà retombé sous le pivot mensuel et le SMA de 55 jours en début de séance ; mais j’ai vu une réaction rapide car le prix a été repoussé assez rapidement. Le fait que les deux supports aient fait leur travail indique que de nombreux traders se sont précipités pour acheter et fournir un support à ces niveaux. Attendez-vous à voir une autre jambe plus haut, probablement vers 1,90 $, là où réside le R1 mensuel. Un schéma similaire serait nécessaire avec une clôture quotidienne au-dessus et une ouverture positive pour maintenir ce rallye – mais pour l’instant, des gains de 11% semblent possibles pour cette semaine.

Graphique journalier XTZ/USD

Le risque à la baisse vient du recours par la Russie à des armes contondantes, comme les armes nucléaires. Une défaite est quelque chose que la Russie ne prévoit pas, elle essaiera donc d’atteindre un résultat par tous les moyens nécessaires. S’il fait l’impensable et utilise des armes nucléaires, attendez-vous à voir les marchés secoués et l’action des prix de Tezos s’effondrer comme un pudding jaune raté. Dans un tel scénario, l’action des prix s’imprimerait rapidement en dessous du pivot mensuel et chercherait un support proche de 1,60 $ d’abord, puis de 1,40 $.