Le prix du litecoin voit les commerçants sauvés d’un grand fondu… pour l’instant | Cryptomonnaie

Le prix du litecoin se ressaisit après que l’action des prix ait glissé en dessous d’un niveau technique important.

Le prix des LTC pourrait encore atteindre de nouveaux sommets pour le mois alors que les marchés deviennent haussiers.

Attention aux positionnements prématurés car le marché baissier n’est pas encore terminé.

Le prix du Litecoin (LTC) a initialement chuté de plus de 2 % ce matin, la session ASIA PAC étant restée fermée en raison d’un jour férié régional. Lors d’une séance de trading à distance, le dollar a reculé sur tous les fronts et a déclenché une poursuite de l’humeur positive de vendredi. Le prix du litecoin s’est estompé après le rejet de samedi, mais cela a été contenu et pourrait encore conduire à une cassure au-dessus de 65,08 $. Tout dépendra de la durée pendant laquelle ce risque sur le climat peut persister, car plusieurs analystes soulignent toujours les mêmes problèmes, ce qui devrait éventuellement se traduire par une plus grande force du dollar.

Le prix LTC reçoit le salut des marchés mondiaux

Le prix du litecoin se négocie actuellement à plat le jour après qu’un rallye tôt le matin a pu le sortir du marais dans lequel l’action des prix s’enfonçait. Le prix LTC a subi un rejet ferme samedi après avoir presque atteint 65,08 $, un niveau charnière historique. Dimanche, le prix LTC a subi un fondu qui a même tiré l’action des prix en dessous du niveau de résistance mensuel R1, qui devait fournir un support.

Le prix du litecoin se négocie désormais à la merci des marchés qui se sont ralliés assez fermement ce matin, bien qu’il soit douteux qu’il se poursuive si la session américaine reprend le sentiment. Avec l’ouverture quotidienne en dessous du R1 mensuel, il ne semble pas que les traders puissent réaliser des gains vers 65,08 $. Il est probable qu’il y aura un recul vers les plus bas de ce matin à 60,53 $ et une autre jambe vers 58,54 $, la moyenne mobile simple (SMA) à 55 jours fournissant un support à proximité.

Graphique journalier LTC/USD

À la hausse, il y a la possibilité d’un autre mouvement à la hausse, qui pourrait placer l’action des prix fermement au-dessus de ce R1 mensuel, si les États-Unis reprennent le sentiment positif. Dans un tel scénario, l’action des prix pourrait s’échanger contre ces 65,08 $ dans une pression à la hausse. Si une autre vague d’achat se produisait, attendez-vous à voir l’action des prix franchir ce niveau, et en cas de clôture quotidienne au-dessus, cela pourrait être fructueux pour le reste de la semaine de négociation, avec peut-être 72 $ à atteindre d’ici vendredi.