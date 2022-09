Bank of America affirme que la mise à niveau de la blockchain Ethereum pourrait conduire à une plus grande adoption institutionnelle | Cryptomonnaie

Alors que le passage d’Ethereum à un mécanisme de consensus de preuve de participation (PoS) à partir de la preuve de travail (PoW), une transition connue sous le nom de fusion, ne répond pas aux préoccupations concernant l’évolutivité de la blockchain ou les frais de transaction élevés, il a des implications qui atteignent au-delà d’agir simplement comme un précurseur pour la prochaine étape du processus, le Surge, Bank of America (BAC) a déclaré vendredi dans un rapport de recherche.

La fusion est la première des cinq mises à niveau prévues pour la blockchain Ethereum et ouvre la voie à la montée subite.

La réduction notable de la consommation d’énergie après la fusion pourrait permettre à certains investisseurs institutionnels d’acheter de l’éther (ETH) pour la première fois – ceux qui n’avaient pas le droit d’acheter des jetons fonctionnant sur des chaînes de blocs utilisant des mécanismes de consensus PoW, selon le rapport.

« La possibilité de jalonner des ETH et de générer un rendement de meilleure qualité (risque de crédit et de liquidité plus faible) en tant que validateur ou via un service de jalonnement plutôt que sur des applications de prêt/emprunt de blocs peut également favoriser l’adoption institutionnelle », analystes Alkesh Shah et Andrew Moss a écrit.

Bank of America affirme qu’un rendement de meilleure qualité a également des ramifications pour l’écosystème Web3 d’applications décentralisées (dapps). Une dapp est une application qui utilise la technologie blockchain pour garder les données des utilisateurs hors de portée des organisations derrière elle.

Un protocole d’assurance décentralisé tel que Nexus Mutual doit générer un rendement sur ses réserves pour lui permettre de devenir une alternative viable aux compagnies d’assurance traditionnelles, a déclaré la banque. Les compagnies d’assurance investissent normalement leurs réserves dans la dette des entreprises et des gouvernements, mais les instruments présentant des caractéristiques de risque et de récompense similaires sont difficiles à trouver dans l’écosystème des actifs numériques. Le jalonnement sur Ethereum peut être l’alternative la plus proche, a-t-il ajouté.