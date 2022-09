En tant que top 3 du rallye crypto, le MATIC de Polygon reste sur la touche | Cryptomonnaie

Le prix du Polygon est en baisse pour aujourd’hui alors que l’action des prix chute depuis dimanche.

Le prix MATIC est soutenu pour le moment, mais le support semble commencer à se fissurer.

Attendez-vous à une baisse possible à 0,80 $ et à une baisse de près de 10 %.

Le prix du Polygon (MATIC) se négocie latéralement tôt ce matin après une journée sombre dimanche. Bien qu’il semble que les traders pourraient sortir des portes après que Bitcoin ait imprimé plus de 10% vendredi, l’écart et l’écart entre les trois principales crypto-monnaies et les alt-coins ne pourraient pas être plus importants. Il est tout à fait clair que les fonds spéculatifs n’achètent que dans les trois premiers et non dans tout le spectre du marché de la cryptomonnaie.

MATIC tombe à l’eau pour les hedge funds

Le prix du Polygon voit de gros paris être placés ce matin alors que les marchés se concentrent sur deux éléments, d’une part, une certaine faiblesse du dollar qui s’est déclenchée lors de la session ASIA PAC et, d’autre part, le risque sur les marchés alors que les actions sont fortement proposées. Les deux facteurs sont apparus après les gros titres qui mentionnaient que l’Ukraine gagnait la guerre alors qu’elle regagnait certaines régions techniques importantes et repoussait la Russie dans un coin. Bien que cela soit perçu comme une bonne nouvelle, seuls les marchés du Bitcoin et des actions tirent parti des nouvelles, tandis que MATIC ne voit pas d’afflux substantiels.

Le prix MATIC pourrait donc aller dans les deux sens aujourd’hui, car l’action des prix reste soutenue par la moyenne mobile simple (SMA) à 55 jours. Le risque est que l’action des prix s’estompe après le sommet de dimanche et doit imprimer un nouveau sommet aujourd’hui pour ne pas déclencher une pression de vente sur le même SMA de 55 jours. En cas de rupture de la MA, attendez-vous à une forte baisse vers 0,80 $ en tant que niveau de support le plus proche pour rattraper toute vente.

MATIC/USD Graphique journalier

Avec l’action des prix toujours sous-tendue et l’indice de force relative (RSI) non loin de la zone de surachat, on pourrait voir des haussiers augmenter ces dernières portions de gains. Le plus haut du 20 juillet 2021 est proche à 0,96 $. Cela indiquerait que 7% supplémentaires de gains ont été prospectés, le SMA de 200 jours venant d’en haut comme un plafond sur l’action des prix. Dans le même temps, des gains limités pourraient encore être disponibles avant que MATIC ne soit poussé dans la survente et ne revienne ensuite à la baisse.