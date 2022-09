Les commerçants de Bitcoin jouent au jeu d’attente avant les données de l’IPC et la fusion | Cryptomonnaie

Bitcoin a brièvement atteint le niveau de 22 000 $ avant de reculer au niveau de 21 700 $ lors de la récente correction.

Les analystes de Bloomberg pensent que les traders attendent les données sur l’inflation américaine et la réussite de la fusion Ethereum avant de bouger.

Les analystes prédisent un retour du prix du Bitcoin, ont identifié une bougie engloutissante haussière dans le graphique des prix BTC.

Le prix du bitcoin a connu une lente reprise après sa chute alors que les investisseurs attendaient la publication des données de l’IPC. Les analystes pensent que le prix du Bitcoin pourrait assister à un renversement de sa tendance à la baisse une fois la fusion réussie.

Le rallye des prix du Bitcoin se refroidit avant les données de l’IPC

Le prix de Bitcoin a brièvement augmenté de 22 000 $ avant de revenir au niveau de 21 700 $. Les analystes de Bloomberg pensent que la tendance des prix de Bitcon peut s’expliquer par l’anticipation entourant la publication des données de l’IPC et la fusion à venir.

La fusion d’Ethereum et la transition vers la preuve de participation est un événement marquant dans l’écosystème de la cryptomonnaie. La communauté est susceptible d’assister à un changement dans la façon dont Ethereum est créé et à une intensification massive de l’adoption de la blockchain ETH. Un hard fork est probable, selon les partisans de la preuve de travail, cela pourrait entraîner un largage de jetons PoW pour les détenteurs de PoS.

La fusion et les conséquences qui en résultent pourraient donc changer la perspective du commerçant dans l’écosystème crypto. La publication des données de l’IPC et la fusion pourraient donc influencer le prix de Bitcoin. Les chiffres de l’inflation et la mise à niveau de l’écosystème Ethereum pourraient entraîner une volatilité de la tendance des prix du Bitcoin.

Une inflation américaine plus élevée que prévu pourrait durcir les attentes des commerçants et entraîner une baisse du prix du Bitcoin. De même, tout obstacle ou défi rencontré par la blockchain Ethereum pourrait nuire au sentiment des commerçants et entraîner une diminution des entrées de capitaux dans l’écosystème crypto.

Les analystes identifient un signal haussier dans le graphique des prix BTC

Phoenix Ashes, un analyste crypto pseudonyme a évalué le graphique des prix Bitcoin et a noté qu’il n’y avait pas de divergence haussière en vue. L’analyste a commenté le graphique des prix de Bitcoin dans un récent tweet :

Nous n’avons pas eu cette divergence haussière, mais nous nous sommes rapprochés Comme nous l’avons fait en 2019 Ce que nous obtenons est une bougie hebdomadaire engloutissante haussière Comme nous l’avons fait en 2019 L’histoire rime encore beaucoup $ BTC #Bitcoins pic.twitter.com/PZvtzJNqYZ – Phénix (@Phoenix_Ash3s) 11 septembre 2022

Indice liquide BraveNewCoin pour Bitcoin

RektProof, un commerçant de crypto, affirme que le prix du Bitcoin pourrait revenir plus bas, au niveau de 18 600 $ avant son rallye. L’analyste a donc identifié deux principaux centres d’intérêt pour ouvrir des shorts. Le niveau de 20 000 $ et le niveau de 26 000 $ sont les deux points clés de la tendance des prix de Bitcoin où l’analyste s’attend à une correction, donc une opportunité pour un short.

Contrats à terme perpétuels Bitcoin