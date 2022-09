Google se lance dans l’excitation d’Ethereum Merge avec un Easter-egg astucieux | Cryptomonnaie

La nouvelle fonctionnalité a été ajoutée à quelques jours de la fusion Ethereum tant attendue.

En signe de support pour la prochaine fusion Ethereum, le mastodonte technologique Google marque le temps restant jusqu’à la mise à niveau avec un nouveau compte à rebours.

Taper n’importe quelle variation de « Ethereum Merge » ou « The Merge » dans le moteur de recherche affiche un compte à rebours, avec le temps estimé restant jusqu’à la fusion en fonction de la difficulté actuelle, du taux de hachage et de la difficulté de fusion.

Sur le côté se trouve un dessin animé de deux pandas heureux courant l’un vers l’autre avec les mains tendues, qui se rapprocheront soi-disant à l’approche de la date de fusion.

Une capture d’écran du compte à rebours au moment de la rédaction. Source : Google

Le développeur de Google Cloud, Sam Padilla, dans un tweet du 9 septembre, a déclaré que la minuterie était « une petite surprise amusante » et un moyen de montrer leur appréciation du « travail qui y est consacré depuis des années ».

Il a déclaré que le travail avait été effectué par l’équipe de recherche et de laboratoire de Google, mais a noté qu’il avait aidé à « lancer » l’idée et la discussion qui ont conduit à la mise en œuvre de la minuterie.

Dans le même article, Padilla a expliqué que la minuterie est directement connectée à la blockchain, mettant à jour le compte à rebours en temps réel, déclarant :

Les données sous-jacentes sont extraites directement de la blockchain via certains des nœuds que nous exécutons.

Il a également laissé entendre que les pandas se rapprochaient à l’approche de la date de fusion, mais a fait une déclaration ironique en disant: « Mais vous n’avez pas entendu cela de ma part. »

Google s’implique de plus en plus dans l’espace cryptomonnaie, la société créant une équipe Web3 sous Google Cloud le 6 mai.

Cependant, les développeurs de Google ne sont pas les seuls à regarder la fusion avec un vif intérêt.

Les données de recherche récentes de Google ont révélé que les recherches du terme « Ethereum Merge » ont généré un score supérieur à 50 plusieurs fois au cours des 30 derniers jours, atteignant un pic de 100 le 3 septembre.

Tendances de recherche pour le terme « Ethereum Merge » Source : Google

Une valeur de 100 est classée comme « pic de popularité pour le terme » tandis qu’une valeur de 50 indique que le terme est « moitié moins populaire ». Un score de 0 indique qu’il n’y avait pas assez de données pour ce jour.

Pendant ce temps, un récent rapport de CoinGecko a révélé que Singapour était le pays le plus intéressé par la prochaine fusion Ethereum, suivi de la Suisse et du Canada, de l’Allemagne, des États-Unis et des Pays-Bas.

Les classements ont été déterminés en analysant la fréquence de dix termes de recherche, dont « Ethereum Merge », « ETH Merge » et « Ethereum PoW », puis en les combinant pour le classement général.