First Mover Asia: Bitcoin se maintient au-dessus de 21 000 $ | Cryptomonnaie

Deux des plus grandes banques thaïlandaises ont participé à la ronde, mais le pays est également confronté à un obstacle majeur pour conserver ses meilleurs talents technologiques.

Prix : l’intérêt de la Thaïlande pour la cryptomonnaie grandit, mais la réglementation dans le pays est à la traîne.

Insights: Bitcoin a conservé ses gains considérables du vendredi pour continuer à se négocier au-dessus de 21 000 $; l’éther détenu au-dessus de 1 700 $.

Des prix

Bitcoin reste stable au-dessus de 21 000 $

De James Rubin

Le bitcoin s’est maintenu au-dessus de son dernier seuil de 21 000 dollars au cours du week-end alors que les investisseurs ont poursuivi leur attente pleine d’espoir de données positives sur l’inflation américaine au cours de la semaine à venir.

La plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière se négociait récemment à environ 21 800 $, en hausse d’environ 1 % et un peu plus élevée que là où elle avait commencé le week-end. La BTC a grimpé de plus de 10% à un moment donné vendredi dans un contexte d’optimisme du marché selon lequel, avec les prix commençant à baisser, la banque centrale américaine serait en mesure de revenir à son régime actuel de fortes hausses de taux d’intérêt et de resserrement des liquidités l’année prochaine.

Tout en notant le rebond encourageant du bitcoin à partir de 18 500 dollars plus tôt dans la semaine, Joe DiPasquale, PDG du gestionnaire d’actifs cryptomonnaies BitBull Capital, a également déclaré que de telles résurgences n’étaient pas inhabituelles pour les cryptos pendant les marchés baissiers. « Alors que les haussiers accueilleront ce rebond, il est important de noter à quel point l’action continue des prix baissiers a des reprises de soulagement intermittentes, en particulier lorsque les détenteurs de positions courtes prennent des bénéfices », a-t-il déclaré.

L’Ether a récemment coulé d’environ 1 % mais s’échangeait toujours bien au-dessus du niveau de 1 700 $ qu’il a regagné jeudi soir. Les investisseurs de la deuxième plus grande crypto en valeur marchande attendent la fusion, le passage de la blockchain Ethereum de la preuve de travail à un protocole de preuve de travail plus économe en énergie qui est censé être achevé au cours des neuf prochains jours. La plupart des autres principaux cryptos du top 20 de CoinDesk par capitalisation boursière étaient légèrement dans le rouge avec UNI récemment en baisse de plus de 3% et les pièces de monnaie populaires DOGE et SHIB en baisse de plus de 2%.

Actions

La flambée des prix de la cryptomonnaie a suivi les actions, qui ont mis fin à une séquence de trois semaines de défaites vendredi, le Nasdaq axé sur la technologie clôturant en hausse de 2,1% et le S&P 500 et le Dow Jones Industrial Average (DJIA) en hausse de 1,5% et 1,2%, respectivement au milieu d’une accalmie dans le sentiment d’aversion au risque découlant de l’optimisme inflationniste. Le lien entre le bitcoin (BTC) et les cours des actions, en particulier les actions technologiques, se resserre à nouveau.

Le Bureau of Labor Statistics des États-Unis publie mardi le dernier indice des prix à la consommation (IPC) et les observateurs économiques s’attendent largement à une nouvelle légère baisse de l’inflation, au moins en partie à cause de la baisse des prix de l’énergie. Le prix du pétrole brut Brent, une mesure largement surveillée des marchés de l’énergie, oscille désormais autour de 90 dollars le baril, en baisse d’environ 25 % depuis qu’il a dépassé les 123 dollars début juin. L’IPC de 8,5 % de juillet a légèrement diminué par rapport au mois précédent, bien qu’il demeure près d’un sommet de quatre décennies.

Dans des remarques vendredi, le président de la Fed de Saint-Louis, Jim Bullard, a déclaré qu’il était devenu plus favorable à une troisième hausse consécutive des taux de 75 points de base et que les investisseurs ne devraient pas sous-estimer la possibilité de taux élevés continus en 2023.

Dans l’actualité cryptomonnaie, le co-fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, a surpris les participants au Kyiv Tech Summit vendredi pour montrer son support à l’Ukraine déchirée par la guerre. Et LUNA, la crypto-monnaie de la version recréée de la blockchain Terra après avoir explosé de façon spectaculaire plus tôt cette année, a triplé de prix en quelques heures vendredi, se négociant près de son plus haut historique fixé début juin lorsque le jeton a été introduit. Le prix du jeton est monté en flèche à près de 7 dollars contre moins de 2 dollars, selon les données du suivi des prix de la crypto-monnaie CoinGecko, bien qu’il se négociait plus récemment à moins de 6 dollars.

DiPasquale de BitBull a déclaré qu’il était « sceptique quant à un rallye continu à partir de maintenant en l’absence d’améliorations macroéconomiques fondamentales », et que la prochaine fusion ETH et la réunion plus tard ce mois-ci par le Federal Open Market Committee (FOMC) pour décider de la taille du la hausse des taux d’intérêt « restent des événements clés à surveiller ».

Connaissances

L’intérêt thaïlandais pour la crypto augmente, mais la réglementation est à la traîne

Par Sam Reynolds

Forward, un projet de finance décentralisée (DeFi) basé en Thaïlande qui construit une bourse décentralisée de produits dérivés, vient de clôturer un cycle de financement de 5 millions de dollars.

Et ce n’est pas un vieux tour : les bras de risque de deux des plus grandes banques du pays ont participé.

La banque Kasikornbank et la Bank of Ayudhya ont toutes deux investi un montant non divulgué. Udomsak Rakwongwan, co-fondateur de Forward, note que c’est la première fois que deux banques réglementées investissent directement dans DeFi parce qu’elles veulent numériser et transformer la banque.

Mais alors que les banques thaïlandaises doivent opérer dans un environnement fortement réglementé – un produit de la crise financière de 1997 – il n’y a tout simplement pas d’environnement réglementaire clair pour la cryptomonnaie.

Rakwongwan note que Forward, bien qu’il s’agisse d’un projet thaïlandais, est incorporé à Singapour en raison de la clarté de la réglementation.

Siam Commercial Bank, une autre grande banque du pays, possède un fonds de capital-risque blockchain et « ouvre la porte à une réglementation future », compte tenu de son approche mesurée et de ses relations positives avec les régulateurs, a déclaré Rakwongwan. SCB a récemment abandonné un accord pour acheter une majorité de l’échange local BitKub, sur les conseils des régulateurs.

Rakwongwan a déclaré à CoinDesk qu’il avait été en contact avec la SEC thaïlandaise, avec une réunion prévue prochainement, et jusqu’à présent, l’accueil que son projet a reçu a été positif.

Mais les progrès sont lents. Pendant ce temps, le pays souffre d’une fuite des cerveaux. Un faible coût de la vie localement indique que les attentes salariales sont faibles et que les talents thaïlandais sont compétitifs à l’étranger. L’environnement de travail à distance de Web3 indique que la collaboration se fait sans frontières.

« Je crois qu’il y a de l’espoir pour la Thaïlande de devenir un centre d’innovation et de technologie. Nous avons des investisseurs qui sont prêts à soutenir de nouveaux talents », a déclaré Chanon Charatsuttikul, un autre co-fondateur.

Un tour de table de 5 millions de dollars va très loin en Thaïlande, a ajouté Rakwongwan. Mais il n’y aura pas trop de tours comme celui-ci investis dans des entreprises thaïlandaises tant que la réglementation ne sera pas plus claire.

Événements importants

Future Proof Festival (Huntington Beach, Californie)

14 h HKT/SGT (6 h UTC) : production industrielle britannique (juillet/mois/année)

14 h HKT/SGT (6 h UTC) : production manufacturière au Royaume-Uni (juillet/mois/année)