Ethereum Merge rend le réseau plus vulnérable aux attaques – Expert en sécurité | Cryptomonnaie

L’expert en sécurité a déclaré que bien que le PoS ne soit pas « théoriquement » aussi sécurisé que le PoW, il admet qu’il dispose toujours d’une « sécurité pratique suffisante ».

Bien que la fusion Ethereum soit présentée comme une mise à niveau majeure du réseau blockchain, sa transition vers la preuve de participation le rend théoriquement plus vulnérable à l’exploitation.

S’adressant à Cointelegraph, le chercheur en sécurité a expliqué que contrairement aux systèmes de preuve de travail (PoW), un système de preuve de participation (PoS) informe à l’avance les validateurs de nœuds des blocs qu’ils valideront, leur permettant ainsi de planifier des attaques.

L’expert en sécurité, qui a demandé à ne pas être nommé, est un développeur de blockchain et un chercheur en sécurité travaillant sur une blockchain de couche 2 de preuve de participation.

Le chercheur a expliqué qu’un exploit pourrait théoriquement se produire sur la blockchain post-Merge Ethereum si les validateurs parviennent à aligner deux blocs consécutifs à valider.

Si vous contrôlez deux blocs consécutifs, vous pouvez démarrer un exploit sur le bloc N et le terminer sur le bloc N+1 sans qu’aucun robot d’arbitrage n’entre et ne fixe le prix que vous avez manipulé entre les deux.

« Du point de vue de la sécurité économique, [this vulnerability] rend ces attaques relativement plus faciles à réaliser.

L’expert a déclaré que s’il est également possible pour les mineurs de valider des blocs consécutifs dans les réseaux PoW, cela revient à de la « pure chance » et ne donne pas au mineur le temps de planifier une attaque.

En conséquence, le chercheur en sécurité affirme qu’Ethereum renoncera à une certaine force de sécurité lorsque la fusion prendra effet :

Comme nous nous tenons en ce moment [with] la preuve de travail Ethereum par rapport à la preuve de participation Ethereum, la preuve de travail Ethereum a une sécurité plus forte […] et les garanties économiques.