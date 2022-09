Dogecoin prêt à conquérir l’espace avec SpaceX | Cryptomonnaie

SpaceX promet des achats de marchandises et le lancement du satellite Doge-1, alimentant un sentiment haussier parmi les détenteurs.

Un partisan de Dogecoin a révélé qu’il y a actuellement 100 nœuds Dogecoin fonctionnant sur Starlink.

Les analystes ont identifié 0,06531 $ comme le prochain niveau de résistance pour Dogecoin dans sa tendance haussière.

Dans le procès de 258 milliards de dollars contre Elon Musk, sept nouveaux plaignants investisseurs ont rejoint le combat. Musk est accusé d’avoir dirigé un système pyramidal soutenant la crypto-monnaie DOGE. Malgré le procès, DOGE a trouvé une utilité parmi les commerçants et les commerçants.

Lisez aussi: Ethereum Merge pourrait casser Internet selon Preston Van Loon

Le procès contre Elon Musk pour Dogecoin s’éternise

Elon Musk fait face à un procès de 258 milliards de dollars accusant l’entrepreneur d’avoir dirigé un système pyramidal pour soutenir l’expansion de Dogecoin. Le dernier développement dans le procès est l’ajout de nouveaux accusés et demandeurs. Sept nouveaux demandeurs investisseurs et six nouveaux défendeurs, dont l’entreprise de construction de tunnels Boring Co., se sont joints au procès.

Le procès indique que Musk, sa société de voitures électriques et la société de tourisme spatial SpaceX ont intentionnellement fait grimper le prix de Dogecoin. Le prix du Dogecoin a augmenté de 36 000 % au cours des deux dernières années avant son crash prématuré. Au cours du processus, les accusés ont « profité de dizaines de milliards de dollars » aux dépens d’autres investisseurs de Dogecoin. Selon le procès, Dogecoin manque de valeur intrinsèque et sa valeur « dépendait uniquement du marketing ».

Musk a confirmé son support à Dogecoin malgré la nouvelle du procès. Le Dogefather autoproclamé a fait la promotion de Dogecoin sur Twitter et pense que DOGE a un potentiel en tant que monnaie, c’est la crypto des gens.

Dogecoin a un potentiel haussier

Denys Serhiichuk, un analyste crypto, a identifié un potentiel haussier dans DOGE. L’analyste pense que DOGE devrait faire face à une résistance au niveau de 0,06531 $. Actuellement, le prix DOGE a dépassé la barrière au niveau de 0,06389 $.

Tableau des prix DOGE-USDT

Malgré la baisse du prix de Dogecoin, la pièce meme approche maintenant de sa prochaine résistance. Si la pression d’achat sur DOGE se poursuit, une cassure pourrait faire grimper le prix du Dogecoin. Le prochain niveau de résistance après 0,06531 $ est de 0,068 $. Dogecoin se négocie à 0,064 $ au moment de la rédaction et reste inchangé au cours des dernières 24 heures. Les analystes s’attendent à ce que DOGE maintienne sa tendance haussière actuelle et assiste à une augmentation de la pression d’achat qui pousse le prix du Dogecoin à la hausse.