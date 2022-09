Pourquoi les détenteurs de Shiba Inu doivent tenir leurs chevaux lors de l’achat de SHIB | Cryptomonnaie

Shiba Inu a réalisé des gains impressionnants au cours de la semaine dernière, mais les analystes ont identifié des signaux baissiers dans le tableau des prix de la pièce meme.

La page de prix de Coinbase indique que Shiba Inu a un temps de maintien moyen plus élevé que Bitcoin ou Ethereum, ce qui indique une baisse de la volatilité dans SHIB.

Les analystes prédisent une baisse de 21 % du prix du Shiba Inu si la pièce meme ne parvient pas à se maintenir au-dessus du niveau de 0,0000118 $.

Les performances de Shiba Inu au cours des trente derniers jours ont submergé les détenteurs de SHIB. Cependant, les analystes affirment que SHIB devrait subir une baisse à court terme à mesure que la volatilité diminue.

Shiba Inu pourrait subir un effondrement de son état de marché

Shiba Inu a réalisé des gains de près de 5 % au cours des deux dernières semaines. Les analystes estiment que malgré des gains constants dans l’écosystème Shiba Inu, les détenteurs doivent être prudents maintenant. Les détenteurs de Shiba Inu s’attendaient à un rassemblement massif de la pièce meme alors que le jeton de gouvernance BONE a connu un pic de demande. Cependant, un effondrement à l’échelle du marché a entraîné une baisse du prix du Shiba Inu.

L’offre actuelle de BONE a été plafonnée à plus de 230 millions et la frappe a été officiellement arrêtée. Malgré l’adoption généralisée de BONE et son utilité croissante, le prix du Shiba Inu n’a pas réussi à revenir dans son prix.

La prochaine solution de couche 2, Shibarium, nécessite 20 millions de BONE pour le fonctionnement du protocole. Les délégués seront récompensés par BONE pour leurs efforts à jouer des rôles désignés au sein de l’écosystème et de la blockchain.

Le prochain jeton de récompense de Shiba Inu, TREAT, entrera assez tôt dans l’écosystème dans le cadre du développement de l’écosystème SHIB. Shytoshi Kusama, le chef du projet Shiba Inu a commenté TREAT et a fait valoir que le jeton est développé discrètement car l’équipe ne voulait pas précipiter une autre crypto-monnaie dans l’écosystème avant son cas d’utilisation.

Les analystes ont identifié des signaux baissiers dans le graphique des prix du Shiba Inu. La prochaine résistance pour Shiba Inu est au niveau de 0,00001323 $ tandis que la pièce meme se négocie actuellement à 0,00001279 $. Si Shiba Inu ne parvient pas à se maintenir au-dessus du niveau de 0,00001279 $,

Un rapport récent de Coinbase a révélé que Shiba Inu est détenu dans des portefeuilles plus longtemps que Bitcoin et Ethereum. Cela pourrait signifier que le manque de volatilité de la pièce meme entraîne une plus longue période de détention ou que les commerçants sont optimistes et souhaitent conserver SHIB pendant une longue durée. Étant donné que les analystes ont une perspective baissière sur SHIB, les détenteurs pourraient ralentir leur acquisition de la pièce meme et attendre une augmentation de la volatilité.