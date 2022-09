Fin du jeu SEC v. Ripple : Ripple vise la victoire ultime contre le régulateur | Cryptomonnaie

La Securities and Exchange Commission et Ripple Labs ont déposé conjointement une proposition de résolution rapide du procès.

Le géant du paiement a combattu la SEC au cours des dernières étapes des arguments sur le discours et le témoignage d’expert de Hinman.

Ripple CTO David Schwartz a expliqué pourquoi XRP Ledger est meilleur et plus décentralisé que Bitcoin et Ethereum.

Ripple et la SEC recherchent toutes deux une clôture rapide du procès qui traîne depuis décembre 2020. Les deux parties ont fait une proposition pour garantir un accès facile et rapide à leurs mémoires.

Ripple et la SEC demandent l’approbation d’une résolution rapide

Ripple et la Securities and Exchange Commission ont écrit une lettre à l’hon. Analisa Torres, sollicitant l’approbation du tribunal pour réglementer les requêtes en jugement sommaire. Ces requêtes seront déposées dans les prochaines semaines.

La proposition conjointe de Brad Garlinghouse, Chris Larsen et de la SEC concernant les questions de scellement avant le dépôt au tribunal est une étape clé dans la direction d’une résolution. Si le juge fait droit à la demande, les deux parties auront accès à des mémoires et à des documents inédits. Les deux parties ont convenu que les expurgations seront minimales et dans les délais.

Le CTO de Ripple, David Schwartz, a récemment souligné que l’adoption de XRP Ledger s’était accélérée en 2022. La vitesse opérationnelle du projet, sa politique de frais attrayante et son évolutivité sont les principaux avantages de XRP Ledger.

La récente incursion de Ripple dans le métaverse est un autre facteur déterminant pour l’entreprise. Ripple a récemment conclu un partenariat avec une agence de design basée à San Francisco, « btrax Inc ». Ripple est le partenaire stratégique de l’agence de design. Les services comprennent Web3 Research and Report, un Web3 Bootcamp et un Web3 Design Service. Le partenariat avec Ripple est un « témoignage de la robustesse du XRPL pour soutenir l’accélération des projets Web3 sur le marché mondial ».

Les analystes prédisent une remontée des prix du XRP à 0,46 $

Michael Grullon, un analyste crypto de premier plan, a fixé un objectif haussier de 0,46 $ pour le prix XRP. Perez a identifié un triangle ascendant dans le graphique des prix XRP et a prédit un rallye à 0,43 $. En décembre 2022, le prix du XRP pourrait atteindre son objectif de 0,46 $ avec des gains constants. Les analystes conservent donc une perspective haussière sur le XRP avant une décision dans l’affaire SEC contre Ripple.