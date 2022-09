Bitcoin Whale MicroStrategy révèle son intention de récolter 500 millions de dollars en BTC | Cryptomonnaie

Les récents dépôts auprès de la SEC de MicroStrategy montrent que la société prévoit de vendre 500 millions de dollars en actions pour financer les achats de Bitcoin.

MicroStrategy a acquis 130 000 Bitcoins depuis 2020, ce qui en fait l’un des plus grands détenteurs publics de l’actif.

Les analystes prédisent un rallye à 23 000 $ alors que Bitcoin étend ses gains.

Le plus grand détenteur public de Bitcoin est prêt à ramasser plus de BTC. Sur la base du dernier dépôt auprès de la SEC de MicroStrategy, la société est prête à acquérir 500 millions de dollars en BTC.

MicroStrategy s’apprête à acheter pour 500 millions de dollars de BTC

MicroStrategy, une société de logiciels cotée en bourse, est actuellement la plus grande société détentrice de Bitcoin. La société a près de 130 000 Bitcoins dans son portefeuille et un mois après le passage de Saylor de PDG à président exécutif, MicroStrategy est prête à acheter plus de Bitcoin.

Dans un dépôt auprès de la SEC vendredi, MicroStrategy a révélé un accord avec la banque d’investissement Cowen & Co pour vendre 500 millions de dollars d’actions ordinaires de classe A afin de lever des fonds pour acquérir plus de BTC. La société a déclaré: « Nous pouvons utiliser le produit net de cette offre pour acheter des Bitcoins supplémentaires », dans le dossier.

MicroStrategy est susceptible de convertir Bitcoin en espèces en cas de fluctuations du marché. Le dossier se lit comme suit :

Les fluctuations futures des prix de négociation du Bitcoin peuvent entraîner la conversion du Bitcoin acheté avec le produit net de cette offre en espèces d’une valeur nettement inférieure au produit net de cette offre.

Sous le régime de Saylor en tant que PDG de la société, MicroStrategy a accumulé une importante trésorerie Bitcoin de 130 000 BTC. Un ajout de près de 24 000 BTC augmenterait la valeur des avoirs à 154 000 BTC d’une valeur de 3,2 milliards de dollars au prix actuel.

Au deuxième trimestre 2022, MicroStrategy a signalé une charge de dépréciation numérique hors trésorerie de 917,8 millions de dollars. MicroStrategy n’a pas l’intention de s’engager dans le commerce de son Bitcoin. L’entreprise peut vendre du BTC pour générer des liquidités à des fins de gestion de trésorerie.

Les analystes prédisent une reprise du prix du Bitcoin

Phoenix Ashes, analyste et commerçant de crypto, affirme que les récents mouvements de prix de BTC sont impressionnants. La dynamique de l’actif diminue petit à petit. Si Bitcoin reste stable au-dessus de 20 700 $, un rallye à 23 000 $ est probable.

Tableau des prix BTC-USDT