Ethereum Merge frappe à la porte, à 30 000 pâtés de maisons | Cryptomonnaie

Ethereum est à 30 000 pâtés de maisons de sa fusion historique, passant de la preuve de travail à la preuve de participation.

La fusion changera la façon dont la blockchain Ethereum traite les transactions et la façon dont le nouvel ETH est créé.

Les analystes prédisent un rallye à 1 680 $ au cours du week-end, avant que l’ETH ne soit témoin d’une correction la semaine prochaine.

La blockchain Ethereum se prépare pour une transition de la preuve de travail à la preuve de participation avec la fusion. À 30 000 blocs ou à près de quatre jours, la fusion est susceptible de changer le fonctionnement de la blockchain Ethereum.

Ethereum termine avec succès le dernier shadow fork avant la fusion

La blockchain Ethereum est prête à éliminer les mineurs et à démarrer la preuve de participation post-fusion. Le compte à rebours pour la fusion continue et l’événement est à 30 000 pâtés de maisons. L’événement est considéré comme l’un des plus attendus de l’histoire d’Ethereum et il changera la façon dont le nouvel ETH est créé.

Le premier shadow fork a été implémenté le 11 avril, depuis lors, il y a eu 12 autres forks réussis. Cela signale que le réseau Ethereum est prêt à migrer vers un mécanisme de consensus de preuve de participation (PoS).

Le testnet a permis à Ethereum de s’entraîner à exécuter des nœuds, à déployer des contrats et à tester l’infrastructure. Par conséquent, les fourches fantômes réussies ont permis aux développeurs du réseau Ethereum d’évaluer les implications de la fusion avant sa mise en œuvre.

Quand la fusion aura-t-elle lieu sur la blockchain Ethereum ?

La fusion devrait être achevée entre le 10 et le 20 septembre, le moment exact de l’événement reste incertain. Des estimations indépendantes des promoteurs et des analystes indiquent que le 15 septembre est la date la plus probable.

Les principaux échanges de crypto-monnaie comme Coinbase Global et Binance sont sur le point de suspendre les dépôts et les retraits d’Ether pendant la fusion. Les utilisateurs détenant leur ETH sur ces échanges n’ont pas besoin de prendre des mesures supplémentaires pour la mise à niveau.

Les analystes prédisent un rallye à Ethereum

RektProof, un analyste et commerçant crypto pseudonyme, s’est concentré sur Ethereum. Il est probable qu’Ethereum formera une fourchette de redistribution autour du niveau de 1 700 $. Les analystes estiment que les objectifs de baisse de 1 650 $ et moins seront atteints en cas de correction lundi.

