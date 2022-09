Ethereum termine avec succès le dernier shadow fork avant la fusion du 9 septembre | Cryptomonnaie

Plus tôt cette semaine, la mise à jour de Bellatrix (mise à jour de la machine virtuelle Ethereum) a également été mise en ligne.

L’ETH se négocie actuellement à 1 712 $, avec des chances d’atteindre 2 000 $ dans les cinq prochains jours.

Ethereum fait une reprise progressive en augmentant de près de 20% au cours des deux dernières semaines.

La fusion, alias la transition d’Ethereum d’une chaîne Proof of Work (PoW) à une chaîne de consensus Proof of Stake (PoS), est actuellement le sujet brûlant dans l’espace crypto. Chaque jour qui passe, la fusion se rapproche et une autre case est cochée dans la liste des développeurs.

L’une de ces boîtes était la fourche d’ombre finale.

Ethereum se rapproche d’un nouveau départ

L’un des chercheurs d’Ethereum a indiqué que le réseau venait de traverser le dernier shadow fork avant la fusion, exécutant avec succès Ethereum Mainnet Shadow Fork #13.

Les fourches fantômes sont essentiellement menées pour exposer tous les problèmes possibles qui pourraient survenir lors de l’exécution de la fusion du réseau principal. Lorsque le réseau principal est prêt pour la fusion, un shadow fork réussi n’exposera aucun problème.

Ethereum Merge n’est plus qu’à quelques jours de sa mise en ligne, car plus tôt cette semaine, le réseau a également subi la mise à niveau de Bellatrix. Cependant, contrairement à la fourche fantôme, la mise à niveau de Bellatrix a noté quelques ratés car son « taux de blocs manqués » a augmenté de près de 1 700 %.

Bellatrix, en termes simples, est la mise à jour de la machine virtuelle Ethereum (EVM), qui est responsable de toutes les applications décentralisées sur le réseau.

L’anticipation de la fusion est telle que non seulement les individus de l’espace crypto sont excités, mais les personnes non crypto-niches gagnent également en intérêt. À tel point que Google a même ajouté un compte à rebours pour la fusion.

Compte à rebours d’Ethereum Merge

Mais comment cela a-t-il impacté le prix ?

Après que le crash d’août a fait chuter l’ETH à 1 424 $, le roi de l’altcoin a commencé à se rétablir, et au cours des deux dernières semaines, le prix a augmenté de près de 20 % pour s’échanger à 1 712 $ au moment de la rédaction.

L’ETH foule actuellement le bloc de résistance de longue date, et si l’altcoin parvient à transformer cette plage en support, il sera plus proche du niveau de 38,2% de Fibonacci, qui est le premier signe d’un rallye pour un actif.

Graphique Ethereum sur 24 heures

Étant donné que la fusion n’est qu’à cinq jours, si l’ETH peut atteindre 2 000 $ d’ici là, l’impact positif de l’événement placera l’ETH dans un rallye.