Pas un rallye à 1 $, mais c’est ce à quoi XRP doit s’attendre après le 19 septembre | Cryptomonnaie

L’histoire de la SEC contre Ripple a pris une nouvelle tournure après qu’il a été révélé que les parties déposeraient des versions expurgées ouvertes des mémoires le 19 septembre.

La valeur marchande de XRP a diminué de semaine en semaine et est actuellement à son plus bas niveau depuis trois mois.

Coincé dans une tendance baissière depuis 17 mois maintenant, XRP cherche à la franchir à nouveau et à transformer le niveau de résistance crucial en support.

L’avenir de nombreuses crypto-monnaies est suspendu dans les limbes puisque les signaux plus larges du marché ont fluctué de manière constante, et XRP n’y est pas non plus étranger. Mais au-delà de la tendance actuelle, XRP est également affecté par ses problèmes internes qui sont sur le point de devenir beaucoup plus complexes.

SEC et Ripple atteignent la «fin de partie».

Comme l’a décrit Jeremy Hogan, avocat et partisan du XRP, l’affaire Securities and Exchange Commission (SEC) contre Ripple a atteint sa «fin de partie». Il s’agit en effet du procès prévu le 19 septembre, au cours duquel tant la SEC que Ripple devront mettre en avant tout ce qu’ils détiennent.

Après cela, il est prévu qu’avant la fin de 2022, une négociation soit en place au cours de laquelle les avocats et les régulateurs de Ripple discuteront.

En fonction de l’évolution des choses le 9 septembre, le XRP sera soumis à des renforcements positifs ou négatifs. La valeur marchande de l’actif est en baisse constante depuis juillet de l’année dernière et n’a pris vent que cette année pour atteindre ses plus bas de 20 mois.

Valeur marchande du XRP

Depuis trois semaines maintenant, la valeur globale n’a pas beaucoup changé, oscillant dans la même fourchette qu’en juillet.

Le prochain défi de XRP

Au-delà des problèmes du tribunal, XRP est également sur le point de relever un autre défi critique qu’il a testé et échoué à plusieurs reprises dans le passé. La tendance à la baisse qui a commencé en mai 2021 continue de se maintenir en tant que ligne de résistance.

Après avoir testé et échoué à différents niveaux, XRP le testera bientôt à nouveau pour franchir le niveau de résistance de 0,386 $.

Tableau des prix XRP sur 24 heures

S’élever au-dessus de ces deux éléments placera XRP dans une zone sûre, loin des problèmes qui découleront du procès. Par ailleurs, transformer ces deux résistances en support fournira également à XRP la force dont il a besoin pour éventuellement se diriger vers 1 $.