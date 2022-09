Le prix Ethereum est-il en train de revenir à 2 000 $ ? | Cryptomonnaie

Le prix d’Ethereum a augmenté de 20 % depuis la vente de fin août.

Le prix des ETH a franchi à la fois les moyennes mobiles exponentielles sur 8 jours et sur 21 jours, tandis qu’une croix dorée a eu lieu.

L’invalidation de la thèse baissière est une brèche en dessous de 1422 $.

Le prix Ethereum montre des signaux de représailles qui pourraient conduire à un rallye beaucoup plus fort que prévu.

Le prix d’Ethereum pourrait remonter plus haut

Le prix Ethereum se vend actuellement aux enchères à 1 699 $ alors qu’une consolidation de prise de bénéfices se produit près de la zone de 1 700 $ récemment franchie. Depuis le creux du 28 août de juin à 1 422 $, le jeton de contrat intelligent a augmenté de 20 %. En plongeant dans les techniques, il y a une force haussière sous-jacente qui suggère que les haussiers sur le marché ne lâcheront pas leurs positions jusqu’à ce que des objectifs plus élevés soient atteints.

Le prix Ethereum montre une divergence haussière très subtile entre le 22 août, lorsque les prix ont atteint un creux proche de 1 540 $ et le plus bas d’août à 1 422 $. De plus, au milieu de la tendance haussière actuelle, les haussiers ont franchi à la fois les moyennes mobiles exponentielles sur 8 jours et les moyennes mobiles simples sur 21 jours. Maintenant, alors que le prix se consolide au-dessus d’un canal de tendance ascendante à partir du (entourant le premier pic et le dernier recul avant le rallye), les indicateurs mobiles ont produit un signal de croix dorée.

Graphique ETH USDT sur 4 heures

En combinant ces facteurs, une poursuite de la tendance haussière ne devrait pas être exclue de la table. Un outil de projection de Fibonacci entourant le premier pic et le retrait final avant le rallye a un niveau de FIb de 161,8 % dans la zone de 1800 $. Si les traders peuvent maintenir un support au-dessus du canal de tendance ascendante, un pic vers 1800 et potentiellement 2040 $ au niveau de 261,8% de Fib pourrait se produire.

L’invalidation de la thèse de la tendance haussière dépend du fait que 1422 $ restent non balayés au milieu de l’évolution future des prix. Les premières preuves d’un échec de la tendance haussière pourraient être la rupture du premier sommet avant le rallye actuel à 1 605 $.

Dans la vidéo suivante, nos analystes plongent dans l’action des prix d’Ethereum, analysant les principaux niveaux d’intérêt sur le marché. -Équipe Netcost-Security.