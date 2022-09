Pourquoi le prix du Bitcoin a augmenté de 10 % en une journée et ce dont il a besoin pour continuer | Cryptomonnaie

Bitcoin rallie 10% en une journée alors qu’un afflux de transactions en volume se déverse sur le marché.

La moyenne mobile de 200 semaines pourrait être une zone de résistance probable à 23 125 $.

L’invalidation de la thèse de la tendance haussière reste une brèche en dessous de 17 622 $.

Le prix du bitcoin a produit des représailles applaudies contre la coulée de boue de la fin de l’été. Des gains supplémentaires ne sont pas à exclure.

Le prix du Bitcoin monte en flèche

Le prix du bitcoin a surpris les day traders alors qu’une impressionnante course haussière s’est produite le vendredi 9 septembre. Les haussiers ont montré une hausse persistante des transactions tout au long de la première semaine de septembre, ce qui suggère qu’un marché volatil était sûr de commencer.

Le prix du bitcoin se vend actuellement aux enchères à 21 253 $. La reprise a été catalysée par une subtile divergence haussière au niveau quotidien, qui a jugé le plus bas du 6 septembre à 18 510 $ plus survendu que le plus bas du 28 août à 19 533 $.

BTC USDT

Les day traders sur le marché ont pleinement profité du signal RSI et ont franchi en toute confiance les moyennes exponentielles sur 8 jours (EMA) et les moyennes mobiles simples sur 21 jours (SMA).

Selon la dernière thèse haussière, un objectif rentable pour le rallye actuel de la tendance haussière est la moyenne mobile sur 200 semaines à 23 128 $. Les traders devraient maintenir le point d’invalidation au plus bas du 18 juin à 17 622 $. Les premières preuves d’un échec de la tendance haussière pourraient être une bougie de clôture sous le sommet d’un triangle à 19 700 $.

