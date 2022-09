Le prix du Shiba Inu prêt à décoller alors que les baleines font de grands pas | Cryptomonnaie

L’activité des baleines Shiba Inu a augmenté parallèlement à une hausse de près de 10 % du prix de la pièce meme.

Le SHIB mis en sommeil pendant 90 jours a été déplacé en volume au cours des deux derniers jours, le Shiba Inu en circulation atteignant 1,11T.

Les analystes prédisent une hausse de 13% du prix du Shiba Inu alors que la pièce meme entre dans une tendance haussière.

Le prix du Shiba Inu a rapporté près de 10% de gains aux détenteurs du jour au lendemain. Il y a un pic relatif de l’activité des baleines, parallèlement à l’augmentation du prix du Shiba Inu.

Le prix du Shiba Inu a fait un grand pas en avant

Le prix du Shiba Inu est resté relativement dormant jusqu’à la fin août 2022. Depuis lors, il y a eu une flambée massive du prix du SHIB. L’activité des baleines est considérée comme l’un des principaux facteurs déterminants du prix du Shiba Inu. Une augmentation des transactions en gros volume a déclenché une hausse du prix du Shiba Inu.

D’après de nouvelles observations, il y a eu une augmentation de l’activité des baleines chez les Shiba Inu : 1,11 billion de Shiba Inu se sont déplacés au cours des deux derniers jours. Depuis lors, les baissiers se sont atténués et le prix du Shiba Inu a augmenté régulièrement.

Une plongée profonde dans les mesures en chaîne de Shiba Inu révèle que la hausse a atténué les traders et déclenché un rallye dans le jeton Dogecoin-killer. D’après les données de Santiment, la circulation de Shiba Inu a culminé à 128,7 milliards au cours des dernières 24 heures. Le rallye de SHIB était cohérent avec une augmentation de la circulation de SHIB.

Dormant Shiba Inu de nouveau en circulation

En août 2022, 7,61 billions de jetons Shiba Inu qui étaient auparavant inactifs sont entrés en circulation. Cela a été suivi d’un rassemblement massif dans SHIB. Par conséquent, une course haussière potentielle est prévue à Shiba Inu alors que les baleines font des mouvements massifs.

L’OS de Shiba Inu largement recherché sur Google

Les données de Google Trend ont révélé que la recherche du jeton de gouvernance BONE de Shiba Inu est montée en flèche. Les recherches « Comment acheter des jetons BONE » atteignent un niveau d’évasion à l’approche du lancement de Shibarium.

Shibarium est la solution de mise à l’échelle de couche 2 de Shiba Inu et BONE agira en tant que jeton de gaz pour le projet. Par conséquent, l’utilité et l’adoption de BONE ont connu un énorme coup de pouce. BONE a enregistré des gains de 6,6 % du jour au lendemain et a poursuivi sa montée.

Les analystes prédisent une hausse de 13 % du prix du Shiba Inu

Shib Knight, un crypto analyste et trader pseudonyme est optimiste sur Shiba Inu. L’analyste a fixé un objectif de 0,00001483 $ pour le prix du Shiba Inu. SHIB s’est maintenu au-dessus du support à 0,00001301 $, les analystes ont prédit des gains réguliers pour Shiba Inu.

Tableau des prix SHIB-USDT