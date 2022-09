Cours des pièces Binance : les traders trop impatients se replieront-ils lors de leur tentative d’atteindre 320 $ ? | Cryptomonnaie

Le prix de Binance Coin bondit de plus de 3 % en intrajournalier.

Le prix du BNB atteint un pivot mensuel à 295,70 $ et subit un rejet.

Il y a un prix de risque qui continuera de s’estomper et de retomber à 260 $.

L’action sur les prix de Binance Coin (BNB) a vu des traders sortir de la porte ce matin après que le monde a pleuré la mort de la reine Elisabeth. Ce qui a suivi a été un dénouement et une prise de bénéfices sur les positions longues en dollars. Cela a ouvert la voie aux actions et aux crypto-monnaies pour augmenter. Au lieu d’essayer de clôturer au-dessus d’un niveau technique, les traders ont tout fait pour atteindre les étoiles, mais pourraient retomber sur terre lundi.

Le prix du BNB imprime 12% en trois jours et pourrait tout perdre lundi

Le prix de Binance Coin risque de chuter considérablement après que les haussiers ont pris d’assaut les portes vendredi matin lors des séances de négociation ASIA PAC et européennes. Malheureusement, ils ont dépassé leur objectif, qui était de récupérer un plafond et ont tenté de tenir le week-end afin que lundi, les investisseurs voient un solide niveau d’entrée sur lequel s’appuyer tout au long de la semaine de négociation. Au lieu de cela, les traders ont tout fait pour essayer d’atteindre 300 $ mais ont échoué dans leur tentative.

Le prix du BNB risque maintenant de perdre les gains de 12 % qu’il a accumulés en seulement trois jours de bourse, la moyenne mobile simple sur 55 jours se révélant peut-être être un piège haussier et continuant de jouer son rôle de plafond de prix baissier au sommet. côté de l’action des prix de Binance Coin. Si le prix du BNB clôture au-dessus du SMA de 55 jours, attendez-vous à voir encore une possibilité qu’il se négocie à la hausse au cours du week-end. Mais s’il devait glisser en dessous de la SMA de 55 jours à la cloche de clôture américaine, attendez-vous lundi à voir une réduction complète vers 260 $.

Graphique journalier BNB/USD

Si les haussiers sont en mesure d’extraire ce dernier élément d’action des prix vers la clôture ce soir, attendez-vous à le voir imprimer 300 $. Avec cela, le pivot mensuel sera sécurisé, et même une clôture hebdomadaire au-dessus de celle réalisée. Ce serait le scénario haussier le plus possible et pourrait voir les commerçants penser à 320 $ dans la semaine à venir, le R1 mensuel et le SMA de 200 jours s’alignant l’un sur l’autre.