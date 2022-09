Ethereum Classic monte en flèche alors que les commerçants et les bureaux effacent leurs positions en dollars | Cryptomonnaie

Ethereum Classic augmente le jour où le dollar s’estompe.

L’ETC se déplace à la hausse alors que le risque se profile que lundi pourrait être comme d’habitude pour la force du dollar.

Attendez-vous à ce que ce soit une petite fenêtre d’opportunité pour les crypto-monnaies de réaliser des gains, car il ne s’agit que d’un simple jeu « événement majeur ».

Ethereum Classic (ETC) monte à la suite de certains mouvements importants sur les marchés, principalement la décoloration du dollar, déclenchant des mouvements contracycliques à mesure que les actions montent et que les crypto-monnaies retrouvent leur faveur. Les traders doivent garder à l’esprit ce qui s’est passé les autres jours de bourse de cette semaine. Avec le décès de la reine Elisabeth, plusieurs banques et fonds spéculatifs asiatiques et européens ont été contraints de suivre le scénario de risque déclenché suite à la survenance d’un événement majeur comme une guerre, un attentat terroriste ou la mort d’un homme d’État connu, ce qui est le cas ici. .

ETC se négociera à 32,90 $ une fois la poussière retombée

Ethereum Classic a été tiré vers le haut dans un environnement qui voit de fortes ventes de dollars alors que les banques et les fonds spéculatifs sont obligés de liquider une partie ou une partie de leurs positions à la suite de la mort de la reine Elizabeth la nuit dernière. Le décès d’un homme d’État important conduira généralement les gestionnaires de risques à exiger que leurs fonds et les banques réduisent leur solde en raison du risque accru de fortes fluctuations du marché. Imaginez si un rapport paraissait qu’il semble que la reine ait été assassinée ? Cela choquerait les marchés et déclencherait une force massive du dollar.

Le prix de l’ETC évolue dans la direction opposée à sa tendance précédente, car la plupart des banques et des fonds sont très longs en dollars américains et doivent dénouer leurs positions dans un laps de temps assez court. La forte vente du billet vert a donc ouvert la voie à une nouvelle hausse des actions et des crypto-monnaies. La fenêtre d’opportunité semble assez étroite car la livre sterling est déjà en train de réduire ses gains et devrait revenir à ses niveaux du début de la semaine, d’ici lundi prochain, donc, il est probable qu’il en sera de même pour le prix ETC, car 40 $ semble comme le niveau maximum qu’il atteindra.

ETC/USD Graphique journalier

Plus de hausse pourrait être accordée, bien sûr, mais un niveau de support devrait alors survivre au cours du week-end sans autre panne. Le niveau le plus important est de 36 $, au pivot mensuel. Si cela tient le week-end et se traduit toujours par une ouverture positive le lundi, attendez-vous à voir 40 $ ou 45 $ imprimés le lundi soir.